寒流低溫來襲 瑞芳警即時伸援 暖心守護民眾平安返家

（記者林富貴／新北報導）昨日寒流來襲，瑞芳地區均溫11度，瑞芳警分局四腳亭派出所昨日上午9時55分，接獲熱心民眾通報，指稱瑞芳區中央路一帶有中年婦人穿著單薄衣物在雨中徘徊，疑似需要協助。員警高子涵與黃偲凱迅速前往現場關心處理。

圖／瑞芳警分局提供。

警方到場後，發現該名57歲黃姓婦人因天候寒冷顯得瑟瑟發抖，員警第一時間向附近店家借取衣物，先行協助其保暖，避免受寒，確保不會因為氣溫過低引發失溫。同時透過里長協助聯繫家屬，並於現場全程陪同照護，妥善處理相關事宜。等候家屬到場過程中，四腳亭火車站人員，也向警方表示站內女廁有不明人士棄置衣物和錢包，員警遂帶同黃女前往察看是否為其所有之物品，到場查看後黃女隨即表示女廁內物品均為其所有，員警便陪同黃女協助穿上衣褲避免身體露出及遭受風寒。

圖／瑞芳警分局提供。

隨後家屬到場確認身分後，警方完成必要程序，並一同與家屬及婦人平安返家，並向家屬表達後續如有需求，可以向警方協助。

瑞芳分局表示，寒流期間氣溫驟降，警方除持續加強巡邏與關懷作為外，也呼籲民眾如發現有需要協助的對象，請即時通報警方，共同守護社區安全。瑞芳分局將持續秉持「視民如親」的服務精神，在寒冷天氣中成為民眾最溫暖、可靠的依靠。

