寒流低溫催開梅嶺梅花海 歡迎民眾來楠西賞梅採果泡溫泉

隨著強烈冷氣團發威，楠西梅嶺梅花陸續綻放，推薦民眾前往福來百年老梅園、伍龍步道及觀音步道等熱門賞梅景點，在山林美景中漫步。（記者李嘉祥攝）

▲隨著強烈冷氣團發威，楠西梅嶺梅花陸續綻放，推薦民眾前往福來百年老梅園、伍龍步道及觀音步道等熱門賞梅景點，在山林美景中漫步。（記者李嘉祥攝）

冬天正是走訪山城、感受自然療癒魅力最佳時節，臺南市楠西區冬季旅遊資源豐富，除有迷人的花景，還能品嚐暖心暖胃的特色美食與溫泉，以及新鮮香甜的蜜棗，市長黃偉哲歡迎民眾冬季到楠西來體驗結合「賞梅、採果、泡溫泉」多元冬季行程，感受季節限定美好時光。

觀光旅遊局長林國華表示，隨著強烈冷氣團發威，梅嶺梅花陸續綻放，推薦民眾前往福來百年老梅園、伍龍步道及觀音步道等熱門賞梅景點，在山林美景中漫步，同時品嚐遠近馳名的梅子雞湯、薑黃雞等楠西在地風味料理；楠西區擁有被譽為「天然美人湯」的龜丹溫泉，在地業者提供戶外泡腳池、泡湯或住宿等多元選擇；龜丹溫泉體驗池去年9月推出「湧泉頌音－溫泉×瑜伽×頌缽」特色活動廣受好評，今年1、2月份場次已開放報名。

廣告 廣告

林國華局長出，為因應梅花季湧入梅嶺風景區的人潮，交通局於1月17、18、24、25日推出賞梅專車，時間自上午9時至下午4時，並依現場人潮機動加開班次，遊客可將車輛停放於台三線旁的芒果農創玫瑰綠柏園，搭免費接駁車上山；另也可從臺南火車站北站搭乘大臺南公車綠幹線、或從善化火車站搭乘橘幹線公車至玉井轉運站，再從玉井轉運站搭乘「綠22線或假日台灣好行梅嶺線，使用電子票證8公里內免費、2小時內轉乘再享9元優惠，不僅節能減碳，也能體驗公車輕旅行的魅力。

林國華局長也提及1月下旬起至2月中旬正是黃金蜜棗產期，對採果體驗有興趣的民眾可預約「棗到了－梅嶺棗園休閒採果區」，或到「福來老梅園餐廳」採仙桃、蟠桃，並可順道走訪萬佛寺、玄空法寺、鹿陶洋江家古厝、永興吊橋、曾文水庫等戶外特色景點及玉井老街、口焦吧哖紀念園區、走馬瀨農場等景點，讓旅程更加豐富多元。更多臺南旅遊景點及活動相關資訊可上臺南旅遊網或台南旅遊粉絲團查詢。