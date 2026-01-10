寒流低溫埡口飄雪！臺20線多項管制並行 關山警籲行前查詢路況確保安全

▲寒流低溫埡口飄雪！臺20線多項管制並，關山警籲行前查詢路況確保安全。

【互傳媒／記者 黃孝勤／台東 報導】近日受寒流影響，氣溫明顯下降，高山地區低溫情形尤為顯著。昨(9)日9時，位於海拔2,722公尺的大關山隧道口(埡口)一帶，天空飄下細細白雪，顯示山區氣候嚴峻，低溫易造成路面濕滑甚至結冰，行車風險隨之提高。臺東縣警察局關山分局提醒，民眾行駛山區道路務必提高警覺，留意天候與路況變化。

依公路局南區養護工程分局公告，臺20線南橫公路梅山口至向陽路段(臺20臨105線)目前實施有條件管制通行，自去(114)年12月起，每週週五至週一開放通行，週二、週三及週四全日管制封閉；開放日通行時間為每日上午7時至下午2時，並須於下午5時前離開管制路段。惟實際通行狀況仍將視天候、道路安全及災修情形滾動調整。此外，為提升道路通行安全，公路局南區養護工程分局關山工務段於臺東縣海端鄉臺20線161K+100(栗園路段)辦理上邊坡機械刷坡工程，自115年1月8日至115年2月13日止，每週一至週日上午8時至下午5時10分實施道路雙向管制。其中，每週一、五、六、日於上午8時至9時30分、10時30分至12時，下午1時35分至2時30分、3時30分至5時10分管制；每週二、三、四於上午8時至9時30分、10時30分至12時，下午1時至2時30分、3時30分至5時10分管制，其餘時段開放通行。若遇連續假期或配合疏運計畫，將不實施管制；施工期間如遇緊急狀況，可即時通知現場管制人員或聯繫關山工務段，視情況協助通行。此外，山區道路蜿蜒狹窄、視距有限，請駕駛人減速慢行，切勿跨越車道或違規停車。近日清晨及夜間氣溫偏低，外出時務必備妥禦寒衣物，尤其患有心血管疾病或年長民眾，更應特別注意保暖，避免低溫引發身體不適。另提醒民眾，切勿飲酒取暖後駕（騎）車，以免釀成憾事。該分局將持續落實交通疏導與稽查勤務，守護民眾行的安全。

關山警察分局表示，低溫期間若遇路面結冰、濃霧或天候惡化，警方將配合公路單位即時實施交通管制及疏導勤務，向陽派出所員警亦將堅守山區要點，協助交通引導及安全提醒，全力維護山區道路交通秩序。同時也呼籲駕駛人，行前務必透過公路局「幸福公路」App或官方網站查詢最新即時路況，並注意沿途標誌、配合現場管制人員指揮；出發前請備妥必要因應裝備，如雪鍊、打氣機等，審慎評估行程，必要時改行替代道路，因為「安全是回家唯一的路」。