寒流低溫埡口飄雪！臺20線多項管制並行

近日受寒流影響，氣溫明顯下降，高山地區低溫情形尤為顯著。（圖／東森新聞）





近日受寒流影響，氣溫明顯下降，高山地區低溫情形尤為顯著。昨（9）日9時，位於海拔2,722公尺的大關山隧道口（埡口）一帶，天空飄下細細白雪，顯示山區氣候嚴峻，低溫易造成路面濕滑甚至結冰，行車風險隨之提高。臺東縣警察局關山分局提醒，民眾行駛山區道路務必提高警覺，留意天候與路況變化。



依公路局南區養護工程分局公告，臺20線南橫公路梅山口至向陽路段（臺20臨105線）目前實施有條件管制通行，自去（114）年12月起，每週週五至週一開放通行

週二、週三及週四全日管制封閉。開放日通行時間為每日上午7時至下午2時，並須於下午5時前離開管制路段。惟實際通行狀況仍將視天候、道路安全及災修情形滾動調整。

廣告 廣告

此外，為提升道路通行安全，公路局南區養護工程分局關山工務段於臺東縣海端鄉臺20線161K+100（栗園路段）辦理上邊坡機械刷坡工程，自115年1月8日至115年2月13日止，每週一至週日上午8時至下午5時10分實施道路雙向管制。

其中，每週一、五、六、日於上午8時至9時30分、10時30分至12時，下午1時35分至2時30分、3時30分至5時10分管制

每週二、三、四於上午8時至9時30分、10時30分至12時，下午1時至2時30分、3時30分至5時10分管制，其餘時段開放通行。

若遇連續假期或配合疏運計畫，將不實施管制；施工期間如遇緊急狀況，可即時通知現場管制人員或聯繫關山工務段，視情況協助通行。

更多東森新聞報導

驚險！3童坐遊樂設施「安全桿」沒放 竟突升空

WBC／委內瑞拉預計仍出戰經典賽 MLB急確認球員安全

美移民執法官員明州擊斃1女子 民主黨議員痛批

