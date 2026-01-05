寒流來不是「撐一下」就好 最正營養師點名6大保暖關鍵

【記者黃泓哲／台北報導】寒流一波波來襲，有人冷到發抖，也有人照樣穿得單薄。營養師高敏敏提醒，低溫不只是「不舒服」，還可能增加猝死風險，特別是心血管與高風險族群，更不能掉以輕心。她分享日常最容易忽略的6大保暖時機，強調保暖不是怕冷，而是保命，一定要從生活細節做起。

高敏敏指出，早上起床別急著跳下床，先在被窩裡活動一下、披件外套再起身，避免突然接觸冷空氣導致血管急速收縮。刷牙洗臉建議用溫水，洗完澡後也不要光著身體太久，毛巾與衣物要先準備好，快速擦乾、穿衣，減少熱量流失。出門時別忽略脖子和耳朵，這些地方脂肪少、血管多，沒顧好更容易出狀況。

穿搭方面，她建議採「三明治穿法」，由內而外是棉質內搭、保暖毛衣，再加防風防水外套，而不是裡面短袖、外面只靠一件外套硬撐。運動前後也一定要暖身和收操，避免在身體還沒準備好或突然停下時，增加心臟負擔，猝死往往就發生在這些時刻。

除了保暖，吃對食物也能幫身體「生熱」。高敏敏建議適量攝取老薑、辣椒、大蒜、肉桂等產熱食材，促進血液循環與代謝，但腸胃敏感者要避免空腹吃辣。她也提醒，長期吃油炸、重口味與甜食，會讓血管提早老化，高血壓與心血管患者寒流期間應避免單獨登山或泡湯，才能平安度過低溫考驗。

