寒流來也沒在怕！宮野真守「深V露胸肌」 飛吻連發中文甜喊：你很可愛

日本人氣聲優宮野真守在寒流來襲的夜晚登上台北舞台，體感溫度不到10度，他卻以清爽的襯衫搭配短褲與太陽眼鏡現身，在Legacy TERA與滿場觀眾一起展開一段屬於彼此的「VACATION」。演出過程中他頻頻送出飛吻，還用剛學會的中文對著台下喊出「你們很可愛！」，立刻引來熱烈回應。

睽違7年再度在台北舉辦個人專場。本次巡演以最新專輯《FACE》為核心，從〈VACATIONING〉揭開序幕，一口氣唱了將近30分鐘才正式開口問候。從帶有南國氣息的曲風到浪漫氛圍的段落，加上組曲與安可在內，共準備23首歌曲。他在MC中多次使用中文，表示能再次來到台北非常開心，也邀請大家一起共享這個特別的夜晚。

談到海外專場，他回顧上一回已是2019年，感謝歌迷長時間的等待，以及一路以來沒有改變的支持。演出中段播放前往富士急樂園拍攝的影像，與專輯的概念彼此呼應。到了〈Mirror〉，他換上閃亮服裝站在舞台中央，而〈Kiss×Kiss〉時則不停朝四面八方送出飛吻，牢牢抓住全場視線。

名為「1日富士急VACATION!」的影片最後來到鬼屋橋段，以帶點幽默的方式，與〈Mirror〉歌詞中「開創時代」的意象產生連結。看到台北觀眾的反應，他也忍不住表示這份熱度甚至超越日本，直呼「最高！」

對於「VACATIONING!」這個主題，他解釋，希望大家能把這段時間當作一次放鬆的旅行。安可前，他提到下一首就是最後一曲，台下立刻傳出挽留聲浪。當聽到有人喊「從頭開始」，他當場笑了出來，隨即與樂團即興再唱一次〈VACATIONING〉的副歌。發現幾乎全場都能跟唱時，他露出驚訝神情，並希望大家把這一刻牢牢記住。

最後，他說希望大家把這段像假期般的回憶帶回家，也約定一定會再回到這裡，並用中文留下「謝謝大家的愛還有笑容，下次再見！」為台北演出畫下句點。

