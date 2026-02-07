寒流來了！今晚最冷6度 下波變天時間曝光

受寒流影響，全台氣溫明顯下降。氣象專家吳德榮指出，今、明兩天各地寒冷，今晚至明（9日）清晨平地低溫恐降至6度以下，台北測站也有機會觸及10度，將成為入冬以來第二波寒流，提醒民眾注意保暖，周二（10日）白天起冷空氣減弱、氣溫回升；但周三（11日）下午另一波冷空氣挾少量水氣南下，屆時將再轉冷。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄指出，今（8日）清晨最低溫出現在桃園市八德區，僅9度。受寒流影響，今、明兩天各地寒冷，天氣將逐日轉乾，北部今雨後多雲，中南部多雲時晴，東半部有局部短暫雨；明（9日）各地晴朗穩定，僅東半部偶有零星短暫降雨。

吳德榮表示，今晚至明晨台北測站有機會降至10度，將成為入冬以來第二波寒流，但因首波寒流台北測站最低溫測得9.1度，因此這波寒流恐無法達到「最強寒流」標準，本島縣市的平地最低氣溫則可降至6度以下，預估今日各地氣溫為北部6至13度、中部8至18度、南部10至22度、東部8至18度。

最新模式模擬顯示，今上午起水氣逐漸減少，太平山及中部高山降雪機率將逐步降低；大屯山、七星山山頂氣溫逼近0度，仍有霧淞或冰霰發生的可能。

吳德榮提醒，周二（10日）清晨受輻射冷卻影響，天氣仍非常寒冷，部分平地低溫仍可能降至6度以下。周二白天至周三（11日）上午冷空氣減弱，各地晴朗，白天氣溫回升；但周三下午起又有冷空氣挾少量水氣南下，北部雲量增多，東半部轉為局部短暫雨，氣溫略降、仍偏冷，周四（12日）各地晴時多雲，氣溫小幅回升。

