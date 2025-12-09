寒流來了 戶外水龍頭隱藏危機…冬季防凍必做這些事

當氣溫下降時，我們多半只想到替窗戶做隔熱、封住門縫，卻常忽略了「戶外水龍頭」也就是接水管用的那個。這個看起來不起眼、從外牆伸出的金屬水嘴，一旦遇到低溫，就可能因為結冰而讓管線破裂，甚至造成牆內滲水，問題相當棘手。

據Real Simple報導，替戶外水龍頭加上防凍套其實是最簡單的冬季保養工作之一，但它並不是唯一要做的。我們諮詢了管線專業人士，為你整理出何時最需要使用水龍頭保護罩，以及其他不可忽略的冬季防護步驟。

何時應替戶外水龍頭加裝保護罩？

與其問是否需要（答案是肯定的）不如問該什麼時候裝？Aaron Adams說，「沒有理由等到太晚才蓋住戶外水龍頭。你在秋天最後一次使用完後，就可以替它戴上保護罩。」

如果忘了，至少要在第一次霜凍之前想起。錯過時機，水龍頭可能已經結冰、卡住，甚至開始受損。

Brian White也補充，「只要氣溫預計會降到冰點以下，就應替戶外水龍頭加裝保護罩。尤其是老房子的管線，或水龍頭設在隔熱不佳的外牆上時。即便只是輕微結冰，殘留水分也可能膨脹，導致牆內水管破裂。」

若你住在寒冷地區，此步驟更是必須；即使身處溫和氣候，遇上突如其來的寒流仍可能出問題。

水龍頭防凍罩有哪些種類？

當氣溫驟降時，你不一定得立刻跑去買專用保護罩。專家建議可從以下選項選擇：

1.自製（DIY）防凍罩

適合緊急狀況，但若氣溫長期偏低，不建議整個冬季都依賴 DIY。Adams建議，「用舊抹布或毛巾包住水龍頭，再套一層塑膠袋擋風。」

可利用家中常有的隔熱材料，例如：

．剩餘保溫管材

．泡棉包裝材料

．厚布

．舊毛巾和塑膠袋

Megan Doser強調，「重點是完全覆蓋水龍頭，封住所有可能灌進冷空氣的縫隙。」

2.市售保護罩

若想更可靠，購買現成防凍罩會是更有效的解決方案。Adams表示，「市售保護罩便宜、耐用、美觀，而且因為專為隔熱設計，效果更佳。」

常見類型：

．泡棉硬殼外罩（foam insulation shell）：適合寒冬

．布料保暖套（insulated sock）：適合形狀不規則的水龍頭

White也說，「花幾美元買一個防凍罩，就能提供長期又穩定的保護。」

如何替戶外水龍頭做全面冬季防護（Winterize）？

Adams 提醒，「只套上保護罩可能不夠。最有效的方法，是完整地為戶外水龍頭做『冬化處理』。」

以下是正確的冬季保護流程：

．步驟1：關閉室內供水閥門

先確認戶外水龍頭的室內供水已關閉。Adams說，「找到控制該水龍頭的室內關水閥。如果找不到或沒有，請請水電工協助。」若你的閥門是舊式的閘閥（gate valve），建議更換為球閥（ball valve），較不易損壞或卡死。

．步驟2：拆下水管

關閉供水後，把連接水管拆除，並排空灌溉管線再收起。

．步驟3：排空管線

打開戶外水龍頭，讓管內殘水自然流出。Adams說，「只要供水確實關閉，水會慢慢排光，能避免殘水冬天結冰膨脹，造成水管爆裂。」Doser建議在乾燥、仍未下探冰點的天氣進行，並表示冬季期間可持續維持水龍頭開啟、不加壓的狀態。

．步驟4：套上防凍罩，必要時升級防凍龍頭（frost-free bibb）

若仍常遇到水龍頭結冰問題，可考慮升級成防凍龍頭。防凍龍頭設計在關閉後會自動排掉外側的殘水，大幅降低結冰風險。White 建議，「住在極寒地區的人，不妨安裝防凍龍頭，或加強牆內管線的隔熱（需請專業水電工處理）。」

