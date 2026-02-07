寒流來感冒也奪命！醫曝「6症狀」速就醫：累到不像樣慘了

記者施春美／台北報導

醫師黃軒表示，約1成的感冒（病毒性上呼吸道感染）會順著呼吸道往上或往下，導致急性鼻竇炎、肺炎、罕見但很致命的心肌炎／心包膜炎。（示意圖／PIXABAY）

受寒流影響，今(8)日至明日（9日）各地天氣非常寒冷。許多人一早起床會出現咳嗽、流鼻涕等感冒症狀，但醫師黃軒表示，據統計，約1成的感冒（病毒性上呼吸道感染）順著呼吸道往上或往下，導致急性鼻竇炎、肺炎、罕見但很致命的心肌炎／心包膜炎。「當人出現喘、胸痛、血氧下滑、高燒回馬槍、精神極度疲倦、咳嗽突然升級，就要立即就醫。」

胸腔暨重症專科醫師黃軒在其臉書表示，冬天，千萬別小看感冒，雖然90%的感冒（病毒性上呼吸道感染）會被人體的免疫系統消滅，但剩下的10%病毒可能會從人的喉嚨順著呼吸道往上衝、往下滑。

廣告 廣告

黃軒表示，感冒（多數是病毒引起的上呼吸道感染）通常會痊癒，但有些人會因病毒往下走或拖太久，而出現併發症，例如往上（進入鼻竇、耳朵、顱內）、往下（進入支氣管、肺炎），甚至少數人會因此惡化為心肌炎、心包膜炎、呼吸衰竭，而住進加護病房。「其中又以引發肺炎、心肌炎、心包膜炎、呼吸衰竭等最為致命。」

◆肺炎

症狀：高燒不退、呼吸急促/喘、胸痛、精神很差、血氧下降。

高風險族群：老人、幼兒、孕婦、慢性病（COPD/氣喘/心臟病/糖尿病/腎病）、免疫力低下。

◆氣喘或COPD急性惡化

症狀：原本就有喘的人，感冒後喘更明顯、夜間咳醒、吸入藥用量變多。這類患者「感冒」常常比一般人更危險。

◆脫水與電解質失衡

症狀：吃不下、嘔吐、腹瀉、發燒流汗、尿量變少、頭暈。

特別常見於幼兒與老人。

◆罕見但致命的心肌炎／心包膜炎（加護病房會出現）

症狀：感冒後感覺胸痛、心悸、喘、極度疲倦、昏厥。這類情況雖少見，但一旦懷疑就要就醫排除。

針對何時要留意感冒可能奪命，黃軒表示，下列情況應儘速就醫。

1. 呼吸困難、喘到講話困難、嘴唇發紫

2. 胸痛、意識混亂、持續嗜睡

3. 高燒>39°C超過3天或退了又燒（「二段燒」）

4. 血氧 < 94%（若有血氧機）

5. 咳血、嚴重頭痛合併頸部僵硬

6. 嬰幼兒：呼吸凹陷、喝不下、尿量明顯變少

7. 高風險族群（老人、孕婦、慢性病、免疫抑制）一旦變差要更早就醫

冬天最陰險的不是冷，而是人輕忽了「感冒」

黃軒表示，有些人以為感冒頂多讓人咳兩聲、擤幾張衛生紙，但它卻可能把人的呼吸道當成高速公路往上衝（鼻竇、耳朵、顱內）、往下鑽（支氣管、肺炎），甚至少數人會轉進加護病房的支線：心肌炎、心包膜炎、呼吸衰竭。

他表示，當人感冒時，開始出現喘、胸痛、血氧掉、高燒回馬槍、精神極度疲憊、咳嗽突然升級，這些都不是「再忍一下」，而是「該轉彎就醫」。

更多三立新聞網報導

比閱讀更有效！醫曝「1行為」讓人更聰明、開心、增肌：還能穩血糖

陳宗彥聚餐後中風住ICU！ 醫示警：「餐敘1行為」大增腦溢血機率

陳宗彥腦中風緊急開刀！醫曝「5症狀」快就醫：不只偏癱

飲食清淡也無效！研究：「1狀態」大增2倍糖尿病風險

