寒流來棉被越蓋越冷？醫師推「三明治蓋被法」2類人超有感

寒流一波接一波，夜間氣溫驟降讓不少人即使蓋上厚重棉被，依然覺得寒意陣陣。對此，醫師陳欣湄提醒，問題不一定出在體虛，而可能是「蓋被方式錯誤」。她分享一套來自日本的「三明治蓋被法」，只需簡單調整鋪蓋順序，就能有效提升保暖效果。

陳欣湄表示，「寒流一來，大家是不是都遇過這種狀況：明明已經蓋了2條棉被、再加一件毛毯，還是覺得冷……是我年紀到了嗎？還是身體太虛？」她指出，很多人其實只要調整蓋法，就能感受到顯著差異。

所謂「三明治蓋被法」，原理是讓身體在棉被與毛毯之間形成保溫層，具體做法分為三層：

第一層：在床墊上鋪一條薄毛毯，避免背部直接接觸冰冷床墊，這一步常被忽略，卻能有效避免熱能從背部流失。

第二層：蓋上主要保暖棉被，如羽絨被、石墨烯被或一般冬被，這層主要負責「儲熱」。

第三層：最上層再加一條薄毛毯，如同三明治外層吐司片，能進一步鎖住中間熱氣，也阻擋冷空氣滲入。

陳欣湄說明，「底下那條毛毯是保護你的背，不讓熱一直被床墊帶走；最上面那條毛毯是幫棉被加件外套，擋住冷空氣。」她表示，許多手腳冰冷、血液循環不良者，在改採這種蓋法後，會明顯感覺同樣的棉被變得更加溫暖。

她也提醒，保暖需拿捏適度，「如果半夜熱到一直流汗、睡得很悶，反而容易著涼或睡不好，那就代表蓋太多層了。」可視情況更換較薄的棉被或調整層數。

另外，針對長輩或行動不便者，則需注意棉被不要過重，以免影響翻身或造成壓力。陳欣湄建議，透過正確蓋法提升睡眠品質，不僅保暖，也有助冬季健康。

