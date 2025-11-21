寒流來襲上教堂 腦中風他走不穩

衛福部台中醫院神經內科醫師吳宇軒指出患者核磁共振影像腦幹右側血栓導致腦幹中風位置。

氣溫驟降，心血管疾病患者要當心。66歲許姓男子今年初一場寒流來襲，起床後感覺有點頭暈，但不以為意，一如往常上教堂參加活動，教友發現他走路不穩，陪同送醫檢查竟然發現腦幹梗塞性腦中風！幸好及時就醫接受腦中風團隊「一站式治療」，2個月後病況穩定出院，目前門診追蹤中。

衛福部台中醫院神經內科醫師吳宇軒指出，許姓患者是虔誠基督徒，身材高壯，有三高病史但病況穩定，平時飲食養生且固定登山健行，去年從公司卸下主管職務後積極投入教堂志工行列，未料一個寒流造成腦中風。

吳宇軒說，患者到院時沒有臉歪嘴斜、半邊偏癱、講話口齒不清的典型腦中風症狀，但卻出現走路不穩等症狀，經神經理學檢查，並無手腳無力、言語不清與視力複視問題，但小腦神經功能測試卻發現右側辨識距離不良，懷疑小腦或腦幹中風，住院進一步進行核磁共振檢查，果然發現腦幹右側、延腦外側出現明顯梗塞。

幸好梗塞面積不大，經啟動「腦中風團隊一站式治療」，神經內科給抗血栓藥物治療，確定腦梗塞狀況緩解，1週後就轉入復健病房，住院復健期間同時接受中醫針灸科治療，住院2個月後順利出院，目前病況穩定，門診持續追蹤中。

「每年秋冬季節交替之際，門診患者明顯增加2成。」吳宇軒根據衛福部調查國人10大死因統計說明，包含腦中風在內的腦血管疾病為國人10大死因第4名，僅次於癌症，每年都奪走上萬人的性命，因為腦中風的症狀很容易被大家認為是太疲倦，延誤黃金治療期造成遺憾。

吳宇軒提醒，最近天氣轉涼，日夜溫差大，提醒大家除了三高患者定期服藥，也要注意出門前戴口罩、圍巾、帽子加強保暖，避免冷空氣造成血管收縮，增加腦阻塞或腦出血的中風機率。

吳宇軒也提出初期腦中風徵兆口訣「befast」，包括「belance突然失去平衡走路不穩」、「eye突發性視力模糊或複視」、「face突然臉歪嘴斜」、「arm突然單側手腳無力」、「speech突然口齒不清或無法言語」、「time出現上述5種症狀之一就記下發病時間，立即送醫並告知醫師」，目前血栓溶解劑黃金治療期為發病後4.5小時內，及時送醫避免遺憾。