寒流來襲不用怕！保暖神器推薦：4款時髦羽絨外套清單，輕盈、蓬鬆又超有型

最近寒流來襲，街頭瞬間變成冰箱模式！這時候，羽絨外套就不只是保暖利器，更是冬季時尚利器。無論是俐落街頭風、都會休閒感，還是設計感十足的限量聯名款，這次推薦4款羽絨外套，讓妳在寒風中依舊時髦，暖意與造型同時在線，冷冬也能穿出氣場感。

羽絨外套推薦：M+FG牛仔羽絨外套

法國經典潮流品牌MARITHÉ+FRANÇOIS GIRBAUD（M+FG），這款經典 LOGO牛仔羽絨外套，把復古丹寧的率性直接灌進保暖羽絨裡，街頭感＋法式酷感一次到位，隨便搭帽T或球鞋就很有態度，完全是穿出門會被問連結的那種。

MARITHÉ+FRANÇOIS GIRBAUD 高允貞同款 經典LOGO牛仔羽絨外套／7490元（圖／品牌提供）





羽絨外套推薦：M+FG可拆式鴨絨羽絨外套

同樣來自MARITHÉ+FRANÇOIS GIRBAUD（M+FG），這件黑色可拆式鴨絨羽絨外套則走實用派王者路線，可拆設計一件多穿，天氣變化也不怕，俐落黑色怎麼搭都帥。保暖不臃腫、造型還很在線，根本是冬天的安全感本體。

MARITHÉ+FRANÇOIS GIRBAUD高允貞同款 黑色可拆式鴨絨羽絨外套／8690 元（圖／品牌提供）





羽絨外套推薦：ECCO × NRL 蓬鬆羽絨外套

ECCO × NRL設計師限量聯名羽絨外套直接把機能外套拉進時裝等級！由法國設計師 Natacha Ramsay-Levi 操刀，線條俐落、版型有型，隨便披上就自帶時尚氣場。重點是它充絨量高達90%，卻一點都不笨重，冬天通勤、旅行或日常穿搭都能輕鬆駕馭，保暖與時髦一次到位。

ECCO × NRL 蓬鬆羽絨外套 （灰褐色/沙漠棕）／17,800元（圖／品牌提供）





羽絨外套推薦：CANADA GOOSE Chilliwack羽絨外套

冬天怎麼能沒有CANADAGOOSE Chilliwack 羽絨外套？這件可是北極級保暖神器！經典剪裁搭配俐落線條，穿上瞬間自帶「超模氣場」，不只抵禦寒風，還能輕鬆駕馭街頭或都會造型。輕盈卻暖到心坎裡，連零下氣溫都不是問題，再加上招牌帽兜設計，功能與時尚兼具，簡直是寒冬穿搭的必收清單，想帥時髦又想暖，一件搞定！

CANADA GOOSE Chilliwack羽絨外套-女款／38,000元（圖／品牌提供）

CANADA GOOSE Chilliwack羽絨外套-女款／38,000元（圖／品牌提供）





