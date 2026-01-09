寒流來襲他想裝浴缸！ 網推「冬天洗澡神器」：躺地板也不會冷





寒流一波波來襲，不少人一想到洗澡就開始猶豫，究竟該怎麼洗才能不被冷空氣折磨？尤其對沒有浴缸的家庭來說，「冬天泡澡」更像是一種遙不可及的想像。近日就有網友拋出這個疑問，意外引發大量過來人現身分享真實心得。

一名網友在網路論壇PTT上發文表示，寒流時能泡在熱水裡是一大享受，不但全身暖呼呼，還能洗去一整天的疲勞，但礙於家中只有淋浴設備，早已忘記泡澡的感覺，因此好奇詢問，寒流來襲時泡澡究竟有多舒服，是否真的值得為此裝浴缸。

▼原PO認為寒流時能泡在熱水裡是一大享受，但礙於家中只有淋浴設備，早已忘記泡澡的感覺。（示意圖／取自Unsplash）

貼文一出，卻有不少網友直接潑冷水，指出浴缸在台灣冬天其實並沒有想像中實用，「我家兩間浴室都有浴缸，一年用不到5次，供參」、「浴缸超爛，沒加熱水一下就冷掉」、「進浴缸有多爽，出來就有多不爽」、「比較羨慕日本浴缸，之前看還有保溫效果」、「很慘，浴缸水放滿其實需要一段時間，但氣溫太低空氣太冷，還沒滿水就冷掉惹，放滿變溫水，泡不到10分鐘變冷水」、「浴缸沒加溫，寒流來更冷，長大後都不裝了」。

▼不少網友指出浴缸在台灣冬天其實並沒有想像中實用。（示意圖／取自Pixabay）

相較之下，討論串中最多人點名的，反而是能讓整個浴室升溫的暖風設備。許多網友認為，只要浴室本身不冷，洗澡體驗就會大幅提升，「暖風機才是最爽，在裡面躺地板都不會冷」、「暖風機才是永遠的神」、「有暖風機比較實在」、「有暖風機，我都躺在浴室打電動」、「弄熱風機，有恆溫水更爽，不然很快就失溫了」、「浴缸＋暖風機才爽」。

（封面示意圖／取自Pexels）

