寒流來襲保護心血管 國健署：注意居家溫差風險

（中央社記者沈佩瑤台北6日電）寒流明天起影響全台，氣溫驟降也讓心血管危機暴增。國健署提醒，進出室內外應先適應溫度再移動，起床時謹記「慢、熱、起、穿、行」，夜間起床上廁所務必加穿外套，減少居家溫差衝擊。

交通部中央氣象署發布低溫特報，預估明天至9日受寒流影響，明天從早到晚一路降溫，最冷時間點在8日晚間至9日清晨之間，北部、宜蘭1500公尺山區有望降雪。

衛生福利部國民健康署發布新聞稿指出，血管在冷熱交替下頻繁收縮，易導致血壓上升，提高心肌梗塞與中風的風險。

廣告 廣告

許多民眾誤以為「待在室內就安全」，其實在家中也要注意溫差較大的空間。國健署點出居家保暖重點，首先是「適應溫差再移動」，例如進入室內，應先讓身體回暖再進入浴室洗澡，洗完澡後，務必在浴室內先擦乾身體、穿好衣物，再開門離開，避免瞬間暴露在較低溫空氣中，造成血管急遽收縮。

第二是起床「慢熱起穿行」5步驟，尤其是長者及三高族群，起床時，應在被窩中輕微活動四肢（慢），讓身體暖和（熱），再慢慢坐起（起），穿上保暖衣物（穿），確認站穩後再開始行走（行）。

此外，夜間起床如廁也務必加穿外套，避免心臟受寒氣刺激。

國健署長沈靜芬特別提醒，糖尿病患者及長者因末梢神經感覺較遲鈍，容易發生「低溫燙傷」而不自覺，使用暖暖包或電熱毯時，切勿直接接觸皮膚。

若出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等心臟病症狀，或出現中風徵兆（無法完成「微笑、舉手、說你好」任一動作）。國健署表示，請勿自行開車，應立即撥打119，並記下發作時間，把握黃金治療期。 （編輯：李亨山）1150206