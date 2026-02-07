寒流來襲入夜急凍「體感剩3度」！12縣市低溫特報

今（7）日寒流南下，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷。氣象署針對12縣市發布低溫特報，局部地區有持續10度左右或以下氣溫。另北台灣部分地區明（8）日體感溫度只剩3度，民眾請注意防範。

氣象署16:50發布低溫特報，影響時間為7日下午至8日晚上，新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率（橘色燈號，非常寒冷）；台中市、花蓮縣有10度以下氣溫發生的機率（黃色燈號）。

氣象署呼籲，加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

另根據氣象署「一周縣市紫外線及體感溫度預報」，明日本島體感溫度最低落在苗栗縣僅3到9度，新竹縣市為5到8度，彰化縣5到11度，基隆市為6到8度，台南體感最低只剩8度。外島最低則是在連江縣，明日體感溫度為-2度到1度。

