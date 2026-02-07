寒流來襲全台冷爆！12縣市低溫特報凍破10度 明後天下探6度

今日至明晨受寒流影響，台灣各地天氣非常寒冷。（示意圖／黃耀徵攝）

今天（8日）受寒流影響，西半部及宜蘭低溫約8至11度，花蓮及台東12至14度，局部地區可能有10度左右或以下低溫。氣象專家吳德榮提醒，今晚至明日（9日）清晨，台北測站有觸及10度的機率，為今年以來的第2波「寒流」，本島縣市平地最低氣溫可降至6度以下，請民眾注意保暖。

氣象署在今晨6時34分發布低溫特報，今天到明天清晨受寒流影響，各地天氣非常寒冷。今日局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。

【橙色燈號（非常寒冷）】

新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號（寒冷）】

台中市、花蓮縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

低溫特報。（圖／中央氣象署）

氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄「洩天機教室」撰文道，今晨觀測資料顯示，北部及東半部雲層較多，降水回波在北臺灣及東部海面，北部及東半部有局部降雨。截至5時12分本島縣市平地的最低氣溫為：桃園（八德區）9.0度，新北（石碇區）9.4度，新竹（湖口鄉）9.6度。各地區的平地最低氣溫約在9至12度。

吳德榮指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今、明（9日）兩天因寒流影響，各地寒冷，逐日轉乾。今日北部雨後多雲，中南部轉晴時多雲，東半部有局部短暫雨；明日各地晴朗穩定，東半部偶有零星短暫降雨的機率。今晚至明日清晨，台北測站有觸及10度的機率，為今年以來的第2波「寒流」，但不宜以「最強寒流」稱之，而本島縣市的平地最低氣溫則可降至6度以下，應注意保暖、嚴防寒害。各地區氣溫如下：北部6至13度、中部8至18度、南部10至22度、東部8至18度。

吳德榮提到，今日上午起水氣漸減，太平山及中部高山繼續飄雪的機率逐漸下降；大屯山頂、七星山頂逐漸逼近零度，仍有霧淞、冰霰的機率。

吳德榮表示，週二（10日）清晨，因輻射冷卻加成，仍非常寒冷，本島部分平地仍有6度以下的最低氣溫。週二白天起至週三（11日）上午冷空氣減弱，各地晴朗，白天氣溫升，週三清晨因輻射冷卻，仍有低溫。週三下午起另一小股冷空氣挾少量水氣南下，北部雲量增、東半部轉有局部短暫雨，氣溫略降，仍偏冷。週四（12日）各地好轉為晴時多雲，氣溫略升，週五（13日）至「年初一」（17日）各地晴朗穩定、回暖如春，因輻射冷卻，日夜溫差很大。

氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」發文道，「今晚至明晨，最冷！」今日至明晨受寒流影響，台灣各地天氣非常寒冷；最冷階段會落在今晚至明晨，西半部及宜蘭地區最低溫預測8至12度，花東及澎湖地區11至15度，金門地區6至8度，馬祖地區5至7度。

林得恩指出，明日白天起，寒流逐漸減弱並遠離，各地氣溫仍然偏低；由於環境水氣減少，天氣型態也將由濕冷轉為乾冷，各地大多為多雲到晴，僅迎風面的基隆北海岸、東半部地區及恆春半島還有零星短暫陣雨發生。週二各地氣溫短暫回升，由於輻射冷卻效應影響，早晚仍偏涼冷，中南部日夜溫差增大。

林得恩提醒，另一波新的冷空氣再度南下會落在週三，目前評估，強度在東北季風增強與大陸冷氣團等級之間。

