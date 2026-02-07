即時中心／顏一軒報導

今（7）日起寒流南下，中央氣象署針對全台12縣市發布低溫特報。總統賴清德也提醒民眾提前做好防寒準備，外出時也務必「加強保暖」。

氣象署表示，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷，明（8）日至9日清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷；今日下午起至明日局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率。

快新聞／寒流來襲全台急凍 賴清德暖心提醒：外出務必加強保暖

中央氣象署針對全台12縣市發布低溫特報。（圖／翻攝自中央氣象署官網）

橙色燈號（非常寒冷）區域包含：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率。

黃色燈號（寒冷）部分則為台中市、花蓮縣，有10度以下氣溫發生的機率，請注意防範。

對此，賴清德稍早於臉書（Facebook)以「❄️寒流來襲，請大家務必注意保暖」為題發文指出，氣象署已發布低溫特報，今天開始寒流南下，中部以北、東北部及東部氣溫明顯下降。

快新聞／寒流來襲全台急凍 賴清德暖心提醒：外出務必加強保暖

寒流來襲全台急凍，賴清德暖心提醒外出務必加強保暖。（圖／翻攝自賴清德臉書）

賴總統提醒，明天到週一清晨，將是影響最明顯的時段，提醒大家提前做好防寒準備，外出時務必加強保暖。

他進一步表示，使用瓦斯熱水器及電暖器具時，請留意室內通風與用電安全。家中有長輩或孩子，記得幫他們顧好頭、頸、手腳的保暖。

賴清德說，氣溫劇烈變化時，也請大家多留心身邊的人，主動關懷長者、心血管疾病的朋友，一起度過這波寒流。

最後，賴清德喊話，天氣再冷，只要彼此多一分關心，就能多一分安心。

