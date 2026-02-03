寒流來襲別緊閉門窗！醫師警告一氧化碳中毒風險

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

根據中央氣象署資料， 2/3晨間受大陸冷氣團影響，各地天氣明顯偏冷，金門局部地區甚至有出現 10度以下低溫（黃色燈號） 的機率。氣象署提醒民眾務必注意保暖與日夜溫差，並留意早晚低溫對呼吸道及心血管疾病的影響，特別要關懷長者、遊民及弱勢族群的避寒需求，農作物及水產養殖業也須慎防寒害。

氣象預報顯示，本週五晚間（2/6）將有鋒面接近台灣，週六（2/7）另一波大陸冷氣團南下，強度可能達 強烈冷氣團等級，中部以北、宜蘭與花蓮轉為明顯寒冷，其餘地區早晚也偏冷，民眾務必提前做好禦寒準備。

天氣寒冷時，許多家庭習慣緊閉門窗、開暖氣或使用暖爐取暖，但醫師特別提醒，室內絕對不能100％完全密閉，仍須保留基本對外通風，以降低一氧化碳中毒等風險。

一氧化碳中毒警訊不可輕忽

臺北市立聯合醫院中興院區整合醫學照護科主治醫師姜冠宇指出，新北市土城曾發生一起悲劇案例，疑似一氧化碳中毒，先是孩童發生OHCA，隨後一家七口陸續送醫。此案提醒大家：一氧化碳中毒的風險，並不只取決於是否在同一空間，而是高度受到「氣流方向、隔間設計與暴露時間」影響。

同一個家庭中，有人長時間待在密閉空間睡覺，有人則頻繁進出不同房間，即使症狀出現時間不同，也不代表危險已解除。只要環境中仍存在不完全燃燒的熱源，如瓦斯熱水器、暖爐、炭火或老舊設備，就可能持續產生致命的一氧化碳。

姜冠宇強調，年節將近、寒流接連來襲，即使天氣再冷，也一定要維持對外通風，同一住戶內的不同隔間也應保持空氣流通，才能將風險降到最低。

出現這些症狀，務必提高警覺

姜冠宇提醒，若出現以下「不尋常」症狀，千萬不可輕忽：

*莫名嗜睡、頭暈

*噁心、嘔吐

*頭痛、精神不濟

*視線模糊、反應遲鈍

這些都可能是一氧化碳中毒的早期警訊，切勿誤以為只是太累或想睡覺，一旦察覺異狀，應立刻開窗通風、遠離現場並儘速就醫，避免憾事發生。

