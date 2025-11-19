寒流來襲前發放 濟助火災受難民眾

11月初，美國德州華頓市的一處公寓發生嚴重火災，導致11個家庭無家可歸。慈濟德州分會動員，送上援助物資。

受災戶 諾里莎：「我在2023年8月11號那天，失去了自己的家，那場火災燒毀了一切，而在(2025年)11月5號星期三，又再一次發生了火災，如今我又陷入同樣的處境。」

竟有這種倒楣事？難道被火神鎖定了？美國這名女子快崩潰，因為兩年內她遇上兩次火警，兩次家都被燒成灰燼。

意外很快就登上美國媒體版面，火警發生在11月5號，地點在德州華頓市河灣公寓，火舌猛烈蔓延，消防車很快部起水線灌救，居民死裡逃生，但12套公寓還是燒成廢墟，11戶家庭無家可歸。

馬上行動副執行長 芭比：「因為我自己過去，曾多次與慈濟基金會合作，特別是在哈維颶風期間，所以我第一個念頭就是，我得打電話給我的朋友們，看看他們能不能幫忙。」

戰友一通電話，慈濟德州分會義不容辭，抓緊時間動工，車子加一眾人馬，送到發放地點，因為氣象預測，低溫警報就要來襲。

慈濟志工 林書賢：「我們這個周末，有一個寒流要下來，所以當下，我們的想法就是說，我們要在寒流來之前，把這些毛毯啊，衣服，能夠送給他們。」

慈濟志工 劉本琦：「這一次，是如果一個家庭裡面，有1到2人的話，那我們是發600塊錢(美金)，那如果3到4人的話，是800塊(美金)，那如果是5個人以上的話，就是1000美金。」

受害家庭裡至少有三戶都有孩子，六戶家庭還沒找到臨時住所，心情指數比寒流還要低落。

一聲自我喊話，告訴自己不能放棄，志工也拿出十二萬分的耐心，扮演起傾聽角色，只是年關靠近，又在感恩節前遇上這種不幸，居民們還是很難面對。

