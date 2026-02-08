即時中心／林韋慈報導

寒流報到，氣溫驟降。中央氣象署今（8）日針對全台21縣市發布低溫特報，指出今、明清晨受寒流影響，天氣將非常寒冷，各地都有出現10度以下低溫的機率。而彰化也傳出有人「凍死」。

彰化縣消防局統計，從昨（7）日上午8時至今日上午8時止的24小時內，縣內共接獲36件一般救護案件，其中有3件為非創傷OHCA（到院前心肺功能停止），患者平均年齡為68歲。

消防局指出，3名OHCA患者分別為花壇鄉60歲男性、和美鎮62歲男性，以及鹿港鎮83歲女性。救護人員到場時，3人均呈現無心跳、無呼吸狀態，緊急送醫搶救。消防局也強調，OHCA並不等同於猝死，患者送醫後仍有相當機會恢復心跳與呼吸，實際發生原因須由醫師判定，消防單位無法確認其致病因素。

所以提醒民眾，寒流期間應注意保暖，尤其是長者、慢性病患與心血管疾病高風險族群，更應避免清晨及深夜外出，降低低溫帶來的健康風險。

原文出處：快新聞／寒流來襲剩10度！彰化深夜3人「OHCA」命危急送醫 長者須注意保暖

