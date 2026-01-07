寒流來襲台南血庫告急 太子慈善協會10日緊急號召捐血

天氣寒冷，台南鬧血荒，南市太子慈善協會將於本月10日舉辦捐血活動，希望各界踴躍挽袖捐血。(記者蔡文居攝)

〔記者蔡文居／台南報導〕這幾天因天氣太寒冷，捐血量驟降，台灣各地血庫都呈現血荒的情況，台南市也嚴重缺血。台南市太子慈善協會特別於本月10日(週日)舉辦捐血活動，希望各界人士踴躍挽起衣袖，用實際行動來紓緩血荒的危機，讓社會充滿愛與關懷。

台南捐血站企劃課長陳伊純表示，台南地區近來天氣變冷，週六、週日通常是捐血的熱門時段，但上個星期因為太寒冷，捐血量僅有3成。這幾天的氣候更冷，捐血站同仁都很緊張，擔心未來供血可能發生困難，感謝南市太子慈善協會此時舉辦捐血活動。

南區興南壇自從2017年開始，在奉祀神明太子爺的每年壽誕都固定舉辦捐血活動，這次聽到血庫缺血情況加重的訊息，結合太子慈善協會特地加辦一場捐血活動。

興南壇太子爺共修會董事長李耀恭說，捐血和捐款同樣都是行善，對社會產生微薄的貢獻，該會將堅持下去。太子慈善協會理事長許綾甄表示，她是護理師出身，深刻知道捐血的重要性，自己捐血持續30年，這次是她第100次捐血，將登記第一位捐血，希望能鼓勵更多捐血者來共襄盛舉。

南市議員林美燕說，捐血活動於10日舉行，距今僅有3天，相當緊迫，希望大家踴躍挽袖捐血。捐血活動從上午9時起至下午5時，捐血地點在南區永成路三段177巷29號興南壇。捐血250西西贈3公斤花蓮米一包；前100名捐血500西西贈全聯禮券5張，現場並搭配提供按摩、義剪，服務捐血者。

