寒流來襲喝熱水不夠！營養師揭「這1物」更抗寒

生活中心／林依蓉報導

寒流報到，全台氣溫驟降，許多人習慣喝熱水來暖身。然而，營養師趙強近日在臉書發文分享，其實「喝熱湯」比熱水更能禦寒，若搭配辛香料，更有助改善手腳冰冷。不過，營養師也特別提醒，湯頭千萬別追求「滾燙」，且喝湯時應避開「3大地雷」，才能既暖身又健康。





寒流來襲「喝熱湯」比熱水更抗寒？營養師揭禦寒關鍵：避3地雷暖意更持久

營養師趙強指出，熱湯之所以比熱水耐寒，關鍵在於它具備「攝食產熱效應」。（圖／翻攝自臉書「趙強營養師這樣說」）





冷氣團持續發威，許多民眾開始靠熱飲驅寒。不過，與喝熱水相比，熱湯能讓暖意維持得更久。營養師趙強近日在臉書分享，熱湯之所以比熱水耐寒，關鍵在於它具備「攝食產熱效應」。湯品中的蛋白質、脂肪與碳水化合物在消化與代謝過程中會額外產生熱能，使體溫不易快速下降。此外，含有蔬菜、肉類或濃稠成分的湯在胃中停留時間較長，熱能釋放更穩定。若加入薑、蔥、蒜等辛香料，以及少量油脂，還能促進血液循環、減少熱氣散失。

廣告 廣告





寒流來襲「喝熱湯」比熱水更抗寒？營養師揭禦寒關鍵：避3地雷暖意更持久

營養師趙強提醒喝熱湯時應避開特定的成分地雷，才能喝得健康又保暖。（示意圖，非關此新聞／翻攝畫面）





不過，營養師也提醒，喝湯雖暖身，但仍有3個細節要注意：

1.不宜過燙：飲品溫度最好控制在40°C至50°C，避免燙傷食道。

2.避開成分地雷：應避開「太鹹、油膩、太甜、含酒」的熱湯，湯品若含鹽量過高，會導致水分滯留或血壓波動。

3.預防假性溫暖：若湯太燙導致大量出汗，汗水蒸發反而會帶走身體熱量。喝完湯後應注意防風，避免毛孔張開時受寒。





原文出處：寒流來襲「喝熱湯」比熱水更抗寒？營養師揭禦寒關鍵：避3地雷暖意更持久

更多民視新聞報導

月經來就裂開！女乳頭破皮數月不癒 醫切片驚見罕見癌症

吃素≠健康減肥 奉上吃素瘦身避開地雷

生吃是錯的！青花椰菜「2吃法」更防癌、營養強3倍

