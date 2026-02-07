寒流來襲喝粥最養身！中醫揭5大吃粥好處：暖胃補氣、防便秘還能改善經期不適
寒流來襲，全台急凍，低溫一波波報到，不少人出現手腳冰冷、胃口變差，甚至感冒、腸胃不適的情況。此時該怎麼吃，才能暖身又顧健康？不少人第一個想到的，就是一碗熱騰騰的粥。
其實，粥不只是暖胃這麼簡單。中醫師邱媛貞指出，一碗粥除了提供碳水化合物，還富含多種維生素、植物性蛋白質，以及鈣、鐵、鋅、磷等礦物質，透過不同食材搭配熬煮，不僅好消化、好吸收，還能調養脾胃、增進食慾，對冬季養生尤其加分。究竟冬天喝粥有哪些具體好處？中醫一次完整解析。
一碗粥除了含有碳水化合物之外，還含有多種維生素、植物性蛋白質及鈣、鐵、鋅、磷等礦物質，加入不同食材且透過精心熬煮的粥品，不僅健康營養，還可調養脾胃、增進食慾，吃粥好處多多，且聽中醫師邱媛貞一一剖析。
好處1. 古今中外公認的食療好物
曾被形容為超級食物的粥品，可說是古今中外都備受推崇，有助於延年益壽的好食，自古流傳的粥療，對人體的營養補給與天然的療癒力，早已是許多長壽養生人士日常飲食之道。
小小一碗粥品真的有助於防病強身嗎？就中醫觀點，中醫師邱媛貞解釋，「就中醫理論針對食粥能防病治病的觀點，可追朔至東漢醫家張仲景所著的《傷寒雜病論》醫書裡曾記載，感冒、外感傷寒時服用桂枝湯，可以幫助身體裡的寒氣往外透出，使得肌表的毛孔打開。尤其傷風感冒時，對發汗的要求首重藥後『啜熱稀粥』，也就是服完桂枝湯之後，要趁熱喝一碗熱粥，可以幫助振奮衛氣、顧護胃氣、補充汗源、助邪氣外出。」
由此可見，一碗製作簡易又營養豐富的粥品，尤其適合容易感冒的冬天，而且五穀菜肉都能入粥熬煮，兼顧營養均衡又能滋補暖身。
好處2. 增強食慾，調脾胃又補氣
冬天怕冷或不慎感冒時吃點粥，不僅有助排出寒氣，還能增強食慾。「人在感冒不舒服的時候，胃口一定會不好，這時飲食尤其首重清淡好吸收，屬平性的粥品就是很不錯的選擇。早餐吃點粥，有助於打開脾胃又好消化，吃完讓身體暖和一點，再出門活動也比較不怕冷，精神會更好。」邱媛貞表示。
由於粥品屬平性食物，適合絕大部分的人食用，再根據體質需求不同，加入適合的食材一起熬煮，營養更是加分。「中醫常言道，脾胃為後天之本，冬天來臨，想預防感冒、讓身體保持好的免疫力，平時脾胃一定要養好，粥品熬煮後分子變得更細小，有益於身體更快吸收。」邱媛貞指出，尤其是胃口不佳的小孩，導致生長發育差，個頭比較瘦小，更適合用粥品來調理脾胃，對益氣健脾補胃都有助益。
邱媛貞提醒，很多人冬天都會想吃點羊肉爐、薑母鴨補補身，一旦補過頭，反而容易又燥又熱。其實，冬天想補身吃點平性的粥品就很合適，「需要補氣的人，可以在粥裡加點山藥、黃耆、枸杞子，想更豐盛的話，就再添點好的蛋白質和纖維質，光是用梗米熬粥，就有助於養胃氣。此外，冬季來臨，對應中醫五行之學歸屬水、歸腎，特別適合在粥裡加點黑色食物，像是黑豆、黑芝麻、黑米、黑木耳等，不僅能暖胃驅寒，又能補氣固腎，可謂一舉多得。」
好處3. 改善脾胃氣虛型的便秘困擾
冬天吃點好粥除了能強身防病，對平時有排便困擾的人來說，也是一大福音。雖然便秘的成因很多，有的人可能是飲食習慣不均衡引起的，平時蔬菜、水果吃得太少，或是生活壓力造成的情緒緊繃，導致腸胃蠕動變慢，這些日積月累的便秘困擾，都可能在活動量更為降低的冬季越發嚴重，除了要飲食節制一點、均衡攝取纖維質、細嚼慢嚥並且適當抒壓之餘，也可以藉由粥品防止便秘的狀況更嚴重。
邱媛貞表示，「一般脾胃氣虛型的人，腸蠕動都不太好，排便型態不佳，這些人也特別適合吃點粥，可以額外添加有助於補脾胃氣的食材與粥同煮，像是黃耆、山藥、枸杞子、紅棗、黑芝麻等，也可以加點糙米、小米等五穀雜糧共煮，增加纖維質攝取量，建議大概一週挑個2到3天的其中一餐改吃粥，會有助於改善便秘困擾。」
好處4. 調理腰酸、水腫等經期不適
每到冬天，很多怕冷的人，尤其是女生，生理期來臨之前的一些症狀會更明顯，像是下腹部會感覺悶脹，可能還會腰酸、明顯水腫，感覺身體很沉很重，整個人提不起勁。
邱媛貞解釋，「雖然經期症候群跟荷爾蒙波動比較有關，但還是可以利用食粥調理著手改善，例如生理期來之前，喝點紅豆薏仁粥，記住不要放太多糖，還有一些女生長期容易手腳冰冷，屬於身體肢末週邊循環比較不好的人，軀幹腹部也會比較冷，月經來臨前，就更容易會有下腹悶脹感，都很適合吃點紅豆薏仁粥。」
除了生理期導致循環不好，有些長年手腳冰冷的女生，食粥更是益處多多，平時用點紅豆、黑豆熬粥養身，或吃點枸杞排骨粥、薑絲薏仁粥都很好。溫溫的好粥不僅能改善全身循環、預防子宮氣血阻滯的狀態，待月經來潮時，就能舒緩腰酸現象，甚至是生理痛的感覺。
另外，冬天到了，中醫師也提醒特別怕冷的人，可以適度吃點桂圓山藥紅棗粥，除了暖身，還能改善臉色蒼白，或是容易上氣不接下氣、動一下就出大汗偏氣虛型的人，因為汗液跟心臟是連結的，一旦心氣虛就容易喘，可以由內而外吃出好元氣。
好處5. 補水暖身，助循環又養顏
俗話說：「女人是用水做的。」邱媛貞認為，「女生想養顏美容，首先循環一定要帶起來，尤其是面露蒼白的女生，更適合吃點粥品，不但能顧脾胃，又能暖身帶動循環，因為粥品本身就是用大量的水和粳米熬煮而成，除了補充所需熱量和營養，又能帶動血液循環，循環好，氣色自然就會好，同時又能幫身體補進足夠的水分，加點紅棗、山藥、芝麻，更有助於氣血紅潤。」
（本文摘自<常春月刊>、圖片來源：motionelements）
