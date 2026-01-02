寒流來襲基隆熱水器連環竊案 警方鎖定竊賊緝捕中

基隆市安樂區國家新城社區昨傳出熱水器竊案，竊賊開著借來的車，偷走屋主懸掛在巷弄間1樓屋外的熱水器，累計元旦當天共偷走6台熱水器。(記者林嘉東攝)

〔記者林嘉東／基隆報導〕強烈大陸冷氣團來襲，基隆氣溫驟降。基隆市安樂區國家新城社區昨傳出熱水器竊案，竊賊開著借來的車，偷走屋主懸掛在巷弄間1樓屋外的熱水器，累計元旦當天共偷走6台熱水器。警方調閱監視器已掌握竊賊追捕中。

基隆市警四分局安樂派出所昨天下午3時許獲報，國家新城一樓住戶要洗澡時發現沒熱水，跑到後屋外查看赫見，熱水器遭竊後趕緊報案。警方獲報趕抵發現，失主掛在屋外的熱水器，遭人偷走；警方受理後，又有2名被害人報案稱家裡的熱水器也遭竊。

案經警方調閱路口監視器發現，竊賊向友人借車，獨自1人鑽入巷內後，先關掉連接天然瓦斯管線的分泵開關後，再以利刃切斷塑膠軟管，將熱水器偷走；警方統計竊賊共偷走6台熱水器，警方以車追人，掌握竊賊身分，全力緝捕中。

基隆市安樂區國家新城社區昨傳出熱水器竊案，竊賊開著借來的車，偷走屋主懸掛在巷弄間1樓屋外的熱水器，累計元旦當天共偷走6台熱水器。(記者林嘉東攝)

