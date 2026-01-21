寒流來襲基隆議長童子瑋送暖暖包 長者感動熱淚滿盈

寒流來襲，議長童子瑋(右)到仁愛區誠仁里民活動中心送暖暖包，91歲的長輩(中)感動的流淚。(記者盧賢秀攝)

〔記者盧賢秀／基隆報導〕強烈冷氣團南下，今明2天(1月21日至1月22日)威力最強，可能下探到10度以下。議長童子瑋今天到仁愛區誠仁里民活動中心發送暖暖包給參加活動的長者，希望長者作好保暖、平安健康，讓參加手作活動的長者好感動，有位91歲的老先生感動得熱淚滿盈。

童子瑋說，各社區都舉辦各式活動，鼓勵長輩多出來參加活動、聊聊天，他也祝長輩平安健康。

誠仁里民活動中心今天舉辦手作活動，20多位長者穿得厚厚衣服準備上課，童子瑋帶著暖暖包來送給現場長輩，長輩都很高興，高喊「童子瑋有作為」，常常來關心長輩。

廣告 廣告

童子瑋表示，基隆各社區都會舉辦一些活動讓長輩來參與，他時常來陪伴、關心長輩們，和長輩互動，今天剛好寒流來，基隆非常冷，因此準備了些暖暖包送給社區長輩，讓他們在社區活動中感受到溫暖和心意。

有位91歲的陳老先生，曾經是社區理事長，童子瑋和他握手送上暖暖包，讓他感動得熱淚滿盈，一旁的長輩說，「他太高興啦」。

寒流來襲，議長童子瑋(左三)到仁愛區誠仁里民活動中心送暖暖包。(記者盧賢秀攝)

寒流來襲，議長童子瑋(左三)到仁愛區誠仁里民活動中心送暖暖包。(記者盧賢秀攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

學起來！台灣旅客「結帳1舉動」 獲日本店員一致好評大讚

走過28年！ 六福村突發文「告別大怒神」 業者解釋了

明晚最冷！連凍3天低溫剩10度、高山迎瑞雪

3縣市大雨特報！強烈冷氣團來襲 北部防低溫+雨彈

