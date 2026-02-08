寒流來襲急凍！全台非創傷OHCA共33人 消防署籲加強保暖

〔記者陸運鋒／新北報導〕受到晨寒流影響，今明各地天氣非常寒冷，有10度以下氣溫發生的機率。消防署統計，昨(7日)全台非創傷OHCA(到院前心肺功能停止)救護案為33人，提醒低溫容易誘發心血管疾病，民眾應加強保暖並留意家中長者健康狀況，如發現身體不適，應立即尋求醫療協助。

據統計，本月1日至昨天(7日)非創傷OHCA救護案共225人，包括1日27人、2日33人、3日33人、4日37人、5日25人、6日37人、7日33人，消防署表示，此數據是否與天冷直接相關，尚無法證實，但低溫易誘發心血管疾病，應多注意。

消防署指出，氣溫下降除了民眾需多注意保暖外，同時也應注意熱水器安裝環境的通風狀況，以避免一氧化碳中毒，如發現有人中毒，請將窗戶打開通風，接著關閉瓦斯打119求助，最後在救護人員抵達前，將患者移到通風處。

此外，天冷很多人喜歡使用電暖爐，應牢記「5不1沒有」，包括用電不超過負載、電線不綑綁折損、插頭不潮濕污損、電源插座不長插、電器周圍不放可燃物，以及沒有商品安全標章的電器不用。爐火烹調則務必謹記「人離火熄」，避免因暫時離開現場導致食物煮焦釀災。

