寒流來襲急診暴增！ 高血壓患者應加強保暖、按時服藥





【NOW健康 吳思奕／彰化報導】受到天氣轉冷的影響，醫院急診病患量明顯增加。彰化基督教醫院急診暨重症醫學部主任邱俊杰表示，近日因氣溫下降，急診的病患人數在多方面呈現上升趨勢，而就診患者主要有2大類：高血壓族群及其併發症患者與消化道出血患者。其中，高血壓族群是最主要的來源，其包含單純的高血壓患者，以及因高血壓引發的頭暈、心血管疾病和中風等併發症。



心血管疾病長者注意 寒流時遵循慢起原則、控制油鹽飲食



邱俊杰提醒，寒流來襲或氣溫下降之際，民眾要特別留意心血管健康與生活習慣。特別是對於有心血管疾病的年長者來說，早上醒來時若突然起身，容易誘發心血管疾病發作，建議遵循「慢起」原則，醒來後可以在床上休息15至20分鐘，再慢慢起身。同時也要記得監測血壓，定時量測並進行控制。飲食也需特別留意，不少民眾會在天氣寒冷時進行食補，但高油、高鹽以及高刺激性的食物不僅可能造成消化道不適，也容易使血壓升高，不得不慎。

廣告 廣告



雖然近期急診病患量增加，常處於滿床狀態，但醫院仍會積極且精準地調配床位，確保病人能快速住院，減少塞床情形。同時，在寒冷的天氣下，提醒民眾應加強自我健康管理，若出現頭暈、呼吸困難或胸口不適等症狀，建議儘早就醫，切勿拖延，以避免嚴重併發症。



防護心血管 戴帽子圍巾、定期量測血壓、根據醫囑服藥



彰基體系發言人、心臟血管內科醫師陳美綾也說，低溫對心臟血管是一大考驗，因為寒冷會使血管收縮，血壓上升，增加心肌梗塞和中風的風險。因此，患有心臟病、高血壓的患者一定要特別留意保暖，出門時務必配戴帽子、圍巾等；同時記得定期測量血壓、心跳，並根據醫囑服藥，才能保護心血管健康。如果出現任何胸悶、胸痛、呼吸喘或全身不適的情形，應立即就醫，由專業醫療團隊進行診斷，以確保安全。





▲低溫來襲，陳美綾醫師提醒民眾應加強自我健康管理，出門時務必配戴帽子、圍巾等，若出現頭暈、呼吸困難或胸口不適等症狀，應立即儘早就醫，切勿拖延。（圖／彰化基督教醫院提供）



# 首圖來源／Freepik



更多NOW健康報導

▸老人跌倒非小事！僅僅低能量衝擊也會帶來脆弱性骨折 掌握治療與照護關鍵防二次骨折

▸手腳冰冷是猝死前兆？ 醫提醒「非典型」心肌梗塞警訊