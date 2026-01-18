寒流來襲想吃甜湯？ 農糧署教做「熱愛玉」：加這3樣食材暖身又Q彈

提到愛玉，大多數人腦中浮現的畫面都是加了檸檬、冰塊的夏日消暑聖品。不過，這項台灣特有的天然食材其實還有鮮為人知的「熱食」潛力。農糧署近日發文打破迷思，指出天然愛玉凍不僅耐熱性佳，且富含膳食纖維，每100公克熱量更低至2大卡，冬天將其丟入火鍋或煮成熱湯，口感依舊Q彈，是不少老饕才知道的隱藏版吃法。

農糧署在臉書粉絲專頁「鮮享農YA - 農糧署」分享，愛玉是台灣特有的亞種植物，必須仰賴同樣僅存於台灣的「愛玉小蜂」進行授粉共生，才能結出愛玉子。許多民眾誤以為愛玉遇熱會融化，但事實上，使用正宗愛玉子搓洗凝結而成的天然愛玉凍，結構相當穩定且耐高溫，因此在寒冷的冬季，除了冷吃，也很適合加入燒仙草、雞湯、薑湯，甚至作為火鍋料食用，別有一番風味。

廣告 廣告

若想在家自製暖呼呼的「熱愛玉」，農糧署也公開了黃金比例與步驟。建議準備20公克愛玉子與1600公克的溫開水（比例約1：80），將愛玉子裝入棉布袋後，在水中輕輕搓揉約5至6分鐘釋放果膠。值得注意的是，搓洗力道不宜過猛，以免破壞酵素釋出，影響後續凝結效果。洗好的愛玉水靜置1至2小時定型後，即可切塊盛碗。

針對冬季養生，農糧署推薦可搭配蒸軟的桂圓、紅棗丁以及適量檸檬汁與溫熱糖水，做成一碗酸甜溫潤的「桂圓紅棗熱愛玉」，不僅暖心暖胃，還能攝取豐富纖維。

根據農糧署資料，愛玉原生於台灣中央山脈海拔800至1800公尺山區，現今平地亦有人工栽培。經過削皮、烘乾後的愛玉子，加水搓洗後會自然凝結成凍，由於其含水量高、熱量極低（100克僅2大卡），無論是夏日冰鎮或冬日熱食，都是健康無負擔的在地美味。

【看原文連結】

更多udn報導

日本廁所「衛福部禁菸標語」 台灣遊客笑翻

房東低價出租卻遭欠租 律師獲委託到場後沉默

詐騙包裹肆虐 超商店員曝這些編號開頭別領

去墾丁不如去沖繩？網揭國旅「隱形成本」