寒流來襲想泡澡 網推：「暖風機」比較實在

天氣冷颼颼，有網友發文說，寒流想泡在熱熱的洗澡水裡，但家裡沒有浴缸，因此好奇「寒流時泡澡是什麼感覺？」貼文曝光後，其他網友分享，除了浴缸，還要有「暖風機」比較實在。

不少網友認為寒流來襲，浴室除了要有浴缸，還要有 暖風機比較實在。 （示意圖／Pixabay）

一名網友在PTT的八卦板以「寒流來的時候 有浴缸有多爽？」為題發文表示，最近寒流來襲，天氣很冷，洗澡時想泡浴缸，可是家裡沒有浴缸，因此他只能想像泡在熱熱的洗澡水中，「整個身體無死角全都暖起來啊，又能逼出一身汗、超爽的」。該網友也好奇詢問「有沒有鄉民分享寒流時泡澡是什麼感覺？到底有多爽？」

貼文曝光後，引起大批鄉民留言「按摩浴缸 加溫泉粉更棒」、「比較羨慕日本浴缸，之前看還有保溫效果」、「浴缸沒加溫，寒流來更冷，長大後都不裝了」、「浴缸超爛 沒加熱水一下就冷掉」、「要從浴缸出來就知道痛苦了」。

鄉民留言。（圖／翻攝自PTT）

留言中不少人推薦浴室除了浴缸，還要有「暖風機」會更好，鄉民們紛紛留言「有暖風機比較實在」、「暖風機才是最爽，在裡面躺地板都不會冷」、「有浴缸啊，還有暖氣及暖風機」、「浴缸+暖風機才爽」。

事實上，冬天洗澡問題核心不在水溫而是溫差。名醫黃軒列舉冬天洗澡最危險的5種行為，包括洗前不暖身直接脫光、浴室冰冷沒有暖氣、水溫一次開到很熱、洗太久蒸到頭昏，以及洗完立刻衝出浴室吹冷風。他表示，這些行為單獨看都沒事，但疊加在冬天就變成高風險組合。

針對安全洗澡方式，黃軒建議洗前先開浴室暖氣或熱水放蒸氣3至5分鐘，穿著衣服在浴室適應溫度再脫，建議浴室溫度不低於18°C。洗澡時先沖腳、小腿、手臂再到身體，水溫溫熱即可不要太燙，時間控制在10至15分鐘內。洗後先擦乾穿好衣服，在浴室坐1至2分鐘再走出來，避免立刻彎腰或蹲下。

