寒流來襲放低溫假？停班課標準報你知 近10年兩例

今（10日）清晨最低溫出現在新竹縣關西鎮的3.9度，且入夜後又一波東北季風南下，會繼續冷，然而不少人都好奇，如果天氣實在太冷，是否有機會放到低溫假？攤開過往紀錄，雖然官方並無明定低溫假，但包含2016年及2024年都曾有過案例。

（示意圖／PhotoAC）

現行《天然災害停止上班及上課作業辦法》中，停班課的範圍包含風災、水災、震災、土石流及大規模崩塌災害、其他天然災害，其他像是高溫、低溫甚至是寒流，都不在明確的停班課範圍內，不過規範中第八條也提到，「其他天然災害」方面，若影響到通行或是上班課的安全時，地方政府可自行決定是否停班課。

值得一提的是，因應近年來的極端氣候，有立委就提案將高溫列入災害性天氣，勞工團體則是建議低溫也得列入討論。

《中央社》報導，台灣近年來確實有過類似的案例，像是2016年1月霸王級寒流襲台時，桃園市級宜蘭縣就有12間學校受到積雪影響停班課、2024年1月同樣寒流來襲，台北市、桃園市、新竹縣及台中市，部分學校也因安全考量宣布停班課。

