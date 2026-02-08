寒流來襲最低溫東引6.6℃ 條件不足陽明山未降雪

公視新聞記者游騐慈指出，「這裡是陽明山的二子坪，因為寒流來襲現場當地的氣溫不到3℃左右，不過停車場還是停滿了車輛，有部分民眾坦言他們是為了追雪而來，但是沒有看到雪覺得有點可惜。」

天氣冷颼颼，不少民眾穿起厚外套或手套，全身包緊緊，就是希望可以等來下雪，無奈氣溫不夠低，水氣也沒達標，讓追雪民眾難免感到掃興。

台北市民潘弟弟說：「本來有人說這裡已經有雪了，然後我們就從另外一邊趕到這裡來，來了2個多小時，然後結果沒有看到雪，就等吧。」

台北市民潘媽媽則說：「那邊完全就是很亮然後沒有水氣，才剛到這，再等一下下。」

鏡頭轉往宜蘭太平山，因為有可能下雪，不少民眾前往住宿，住宿出現滿房，但現場只出現濃霧，就連南投合歡山也湧入不少民眾，但同樣都沒下雪。

中央氣象署表示，這波寒流影響我們的時間，從週日整天到週一清晨，全台都很寒冷，北部和宜蘭最低溫可能只有5℃到10℃，要到週一白天開始，寒流減弱氣溫才漸漸回升，到了週三到週四又有鋒面通過影響台灣。

氣象署預報員林定宜說明，「週三（11日）到週四（12日）清晨又會影響鋒面通過，然後後面有這個大陸冷氣團，或者是東北季風的這個冷空氣會南下，一直會到星期四的清晨為止；星期四白天很快地這波的系統就通過了，然後這個東北季風或大陸冷氣團會減弱，溫度就會開始回溫。」

氣象署表示，從週五開始台灣又會開始回溫，至於過年天氣狀況，目前有看到冷空氣訊號，但會演變成多冷，因還有段時間得持續觀察。