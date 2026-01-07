寒流來襲最怕心臟病、中風發作！醫教你起床「這先做件事」保命3原則

近日冷氣團南下導致氣溫陡降，全台皆處於低溫，受輻射冷卻影響，早晚更加寒冷。國民健康署長沈靜芬提醒，低溫環境會使血管收縮、血壓上升，進而增加心臟病與中風等急性發作的風險。除了長者與三高族群外，早出晚歸、輪值大夜班，或長時間在戶外工作的民眾，也應特別留意低溫與日夜溫差對健康造成的影響，並確實做好保暖與相關防護措施。











沈靜芬表示，戶外溫差容易造成血壓突然升高，民眾外出時務必做好保暖。近日全台灣北、中、南多地將舉辦大型馬拉松賽事，將在清晨於低溫中開跑，她也提醒參賽者與陪同民眾，務必做好保暖與暖身準備，避免因低溫誘發身體不適。

高風險族群低溫保健要點



沈靜芬提醒，心臟病與中風等急性發作的高風險族群，包括高齡長者、心血管疾病及三高，以及戶外工作或活動的民眾，下列低溫保健要點，協助民眾健康、安全過寒冬：

1. 長者族群起床前先活動

長者因體溫調節能力較差、末梢循環較慢，低溫時容易出現血壓波動、頭暈或心臟不適，增加跌倒與心血管事件。無論何時，只要有起床的動作，務必遵守「慢、熱、起、穿、行」。先在床上活動四肢、伸展暖身，坐在床邊穿好衣物後再下床，起床後避免動作過於急促，並補充溫開水。

此外，建議長者避免在清晨氣溫最低時過早出門運動，如需外出，務必做好全身保暖，特別是頭頸、四肢及腹部保暖。

2. 心血管疾病與三高患者應穩定控制慢性病

三高及心血管疾病患者，在低溫環境下更容易因血管收縮導致血壓升高，增加心肌梗塞與中風風險，低溫更要穩定慢性病控制。民眾應定期量測及記錄自己的血壓、血糖等數據，並遵照醫囑按時用藥及維持情緒的穩定。

3. 早出晚歸工作者與戶外活動族群注意保暖

輪值大夜班、清晨外出工作或長時間在戶外活動、跑步或運動的民眾，容易暴露在低溫與溫差中。近日多場馬拉松賽事將於清晨低溫下進行，提醒參與者與戶外運動族群應採多層式穿搭，注意頭頸與四肢保暖，避免喝酒暖身；運動或勞動前務必先充分暖身，若感到身體不適，應立即停止活動、充分休息並儘速就醫，確保自身安全。





出現中風警訊快打119



沈靜芬說明，民眾若出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等心臟病症狀，或出現中風徵兆，包括無法完成「微笑、舉手、說你好」任一動作，當下請勿自行開車，應立即撥打119緊急送醫，並記下發作時間，把握黃金治療期。

沈靜芬指出，連日低溫來襲，保暖不只是多穿一件衣服，更關乎心血管與慢性病的穩定控制，留意日常生活中的小細節，做好保暖、規律服藥、維持良好生活習慣，才能在寒冷天氣中降低健康風險，平安度過低溫時期。

本文授權轉載自《優活健康網》，原文為寒流來襲最怕心臟病、中風發作！醫教你起床「這先做件事」保命3原則