寒流來襲民眾身體不適倒臥街頭 南港警即刻協助救醫

圖說：臺北市南港分局南港派出所警員陳欣邦、所長馬秋揚、警員潘宗松。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市南港分局南港派出所員警日前執行巡邏路檢勤務時，適逢氣溫驟降，卻發現一名民眾倒臥地面，發出微弱呻吟，警方見狀不敢大意，隨即上前關懷並協助就醫，所幸處置得宜，即時保住一命。

日前南港派出所長馬秋揚、警員潘宗松、陳欣邦擔服巡邏勤務於南港火車站(市民大道側)路旁實施路檢，突聞車站空橋方向斷斷續續傳來孱弱呻吟，趨前查看發現一民眾衣著單薄倒臥地面，時值入冬首波冷空氣影響，凌晨最低溫下探 13至15°C，加上站體周圍空曠，體感溫度約莫只有10°C，該民眾蜷曲於地面直打寒顫，並向員警表示自己胸悶不適、呼吸困難，警方隨即撥打救護專線求援，後續消防局同仁順利將民眾送往醫院救治，民眾對警方在寒冬中伸出援手，深表感謝。

南港分局長許城銘呼籲，無論民生大小事，只要民眾有需要，警方始終會秉持熱心、耐心和細心提供協助。隨時撥打110求助，警方便即時前往協助。