寒流來襲氣溫驟降 侯友宜示警：嚴防一氧化碳中毒

新北市政府消防局呼籲民眾須注意一氧化碳中毒之居家安全。（新北市消防局提供）

記者蔡琇惠／新北報導

受強烈冷氣團南下影響，自今（20）日起，新北市氣溫明顯下降並轉為濕冷，依據中央氣象署資料研判，低溫可能下探10度以下(空曠或高處於21、22日晚間預估僅5度)並至少持續至23日晚間。新北市政府已全面啟動防寒關懷機制，侯友宜市長特別指出，在使用瓦斯熱水器時應保持通風，切勿忽視居家安全。

新北市長侯友宜表示，面對低溫挑戰，市府團隊已召開整備會議嚴陣以待。社會局與民政局將主動啟動獨居長者與弱勢家庭的關懷訪視；衛生局與教育局則針對醫療機構與校園加強呼吸道與心血管疾病的衛教宣導。市長強調：「守護市民生命安全是首要任務，天氣越冷，我們對安全的警覺性越要提高。」

新北市消防局長陳崇岳提到，天冷時民眾習慣緊閉門窗，若此時使用燃氣熱水器、卡式爐烹煮或炭火燒烤，極易造成一氧化碳蓄積而引發中毒。值得注意的是，即便是燒烤餐廳、宴會餐廳或餐酒館，若排煙系統不佳或僅開啟冷氣而未保持空氣對流，同樣潛藏危機，這類意外往往發生在不知不覺中，建議餐廳加裝一氧化碳偵測器，並定期維護排煙系統，讓民眾免於危險。

新北市政府消防局提醒民眾熱水器正確安裝方式。（新北市消防局提供）

陳崇岳也提醒，民眾在家中使用電暖器及電熱毯等保暖家電時，務必與窗簾、床單等可燃物保持1公尺以上的安全距離，並避免與其他高功率家電共用插座，以防範火災發生。

新北市消防局再次呼籲，若發現家人或親友出現頭暈、噁心、想吐及嗜睡等類似感冒症狀，應警覺是否為一氧化碳中毒，請立即打開門窗通風，將患者移至通風處，並迅速撥打119求救，以免延誤黃金救援時機。