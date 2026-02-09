寒流來襲泡湯夯 耕莘醫院示警：三高族群慎防「隱形殺手」

天主教耕莘醫院先前通過114年度醫院評鑑；圖為安康院區。（天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院提供）





每當寒流來襲、溫度驟降，不少民眾選擇泡湯保暖，但其中卻潛藏著難以察覺的致命風險。臺北市北投區行義路昨天（8日）晚間驚傳溫泉泡湯意外，46歲郭姓女子與李姓男子被發現時已無呼吸心跳，經緊急送醫急救仍宣告不治。北投警分局表示，經查現場無外力介入，目前已報請檢察官相驗，待進一步調查後釐清。對此，天主教耕莘醫院心臟外科醫師林育霆表示，泡溫泉對心血管是一場「壓力測試」，尤其在寒流或氣溫驟降時，溫差劇烈變化會導致血管急遽收縮與擴張，容易引發心肌梗塞、心律不整，甚至主動脈剝離等致命疾病。

林育霆嚴正警告，泡溫泉其實是心血管的「極限壓力測試」，尤其對高血壓、高血糖、高血脂等「三高族群」來說，更要提高警覺。他指出，當身體從寒冷空氣中進入高溫泉水，或泡湯後立刻接觸冷空氣時，血管會迅速收縮或擴張，導致血壓劇烈波動，增加心律不整、心肌梗塞甚至主動脈剝離等急症發生。林育霆呼籲，泡湯前應以溫水從四肢開始沖洗，幫助身體逐漸適應溫度，避免血管劇變。泡湯時間應控制在15分鐘內，且泡湯完後動作要緩慢，避免因血壓驟降導致頭暈、跌倒等意外。

耕莘醫院提醒民眾，泡湯應避免單獨進行，尤其在個人湯屋等密閉空間，若突發昏厥或失去意識，無人即時發現將大幅增加致命風險。若泡湯時出現胸悶、心悸、頭暈、噁心、倦怠等症狀，應立即離開池水，靜坐休息並視情況就醫。泡湯雖能舒緩壓力，但安全不可輕忽。三高患者及心血管疾病高風險族群應特別留意，掌握正確泡湯方式，才能在冬日中享受暖湯，又守住生命健康安全。

