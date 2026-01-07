寒流來襲泡湯暖身，醫示警：高風險族群慎防心血管負擔
這幾天還流來襲，一天比一天還要冷，不少人選擇泡湯取暖、放鬆身心，但醫師提醒，泡湯時冷熱交替所造成的溫差，若再加上不當的泡湯習慣，恐怕會對心血管系統造成相當大的負擔，尤其是高血壓患者、曾有過心肌梗塞病史等高風險族群，更可能因此誘發心血管事件的發生。
高危險族群面對溫差要注意
台北慈濟醫院心臟血管科主治醫師李家誠指出，人體的血管本來就具備調節體溫與維持循環的功能，健康人面對冷熱變化時通常能自行調整，但高血壓、心肌梗塞病史者因為血管已有損傷，彈性與調節能力比較差，若突然進入高溫池，血管短時間內快速擴張，或在高、低溫池間反覆交替，血管頻繁收縮與舒張，都可能導致血壓劇烈波動，增加心臟負荷。
另外，空腹、飯後或飲酒後立即泡湯，也容易因血糖變化或血流重新分配，使腦部與心臟短暫供血不足，出現頭暈、心悸、胸悶、噁心、嘔吐或呼吸急促等不適症狀。李家誠提醒，若是這些不適症狀持續，恐是心肌梗塞或腦中風的前兆，應立即就醫，不可掉以輕心。
冬季泡湯四大原則
針對冬季泡湯安全，李家誠提出「四大原則」，協助高風險族群降低心血管風險。首先，入池前應循序漸進，可先以足浴方式暖身，待身體適應後再進入溫泉池；其次，水位建議控制在胸口以下，避免水壓過高影響胸腔活動，增加心臟負擔。第三，泡湯水溫應控制在40℃以下，每次浸泡時間不宜超過10至15分鐘；最後，泡湯間隔務必適時休息並補充水分，每次約150至250毫升，以防脫水加重心臟負擔。
李家誠提醒，若正處於發燒、感冒、感染，或身上有未癒合傷口時，不宜泡湯；血壓控制不佳、有不穩定心絞痛，或近期曾出現胸痛、暈眩等急性症狀者，也應暫緩泡湯行程，待病情穩定後再安排。
李家誠強調，冬季本就是心血管疾病好發季節，民眾在享受泡湯暖身之餘，更應留意自身健康狀況。平時應維持規律運動、適量補充水分，並採取低鹽、低油、均衡飲食；外出時配戴毛帽、圍巾，保護頭頸部，減少血管突然收縮的機會。一旦出現任何不適症狀，務必及早就醫，把握黃金治療時機。
（記者李政純、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）
