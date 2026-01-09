寒流來襲減肥難？專科醫揭「減重新秘密武器」：用AI助碳水循環

[Newtalk新聞] 隨著2026年寒流強勢襲台，在低溫中往往難以抗拒熱食誘惑，減重醫師蕭捷健認為，在這種冷到骨子裡的天氣若仍堅持只吃水煮雞胸肉，並非減肥而是苦修，應透過更聰明的方式管理飲食，如可用AI人工智慧將手機化身為隨身教練，協助精算每日的碳水預算。讓火鍋與拉麵也能成為減重計畫的一部分。





蕭捷健說明，過去推廣進階版碳水循環時，學員需要根據體重的倍數來精算執行，對於許多人來說過程如同每天在考數學，往往算完食物都冷了，導致執行困難。如今隨著AI技術普及，蕭捷健指出，利用AI協助計算碳水量，民眾不再需要百分之百限制自己，只要盡量避開過度加工的食品，就能獲得更強的掌控感與自由，甚至在知道預算還有剩餘時，也能心安理得地享用甜點。

至於如何使用這項口袋裡的最強外掛，蕭捷健表示可由以下步驟來完成：





1.可搜尋並下載Google Gemini App：蕭捷健特別提醒要留意名稱，避免被廣告中假冒的軟體誤導。





2. 拍照：進入執行階段後，蕭捷健進一步強調不論是堅果、牛奶、豆腐、乳酪或是蔬菜水果，只要送進嘴裡的食物都必須先拍一張照，因為即便是燙青菜也含有約10g的碳水。





3. 最後將AI切換至「思考型（Thinking）」模式並上傳照片：輸入「淨碳水量計算」指令，剩下的數據分析即可交由科技處理。





關於碳水循環的黃金公式，蕭捷健說明應以自己的體重公斤數乘以不同倍數來設定預算。在有運動的「高碳日」，倍數為體重的3倍，以蕭捷健醫師本人約70公斤為例，當天就有210g的碳水配額，此時飯、麵甚至適量精緻碳水都可以安排。若是活動量普通的「中碳日」，倍數則為體重的2倍，預算約140g，建議以五穀飯或地瓜等原型澱粉為主。至於休息的「低碳日」，預算應控制在體重的1倍以內，約為70g的淨碳水，並以蔬菜、香菇、竹筍與瓜類等食材為主。





蕭捷健表示，吃入口的每樣東西都應計算，包含牛奶、豆漿、毛豆與沾醬，這些少量碳水積少成多，尤其是牛奶最容易被忽略。若擔心高碳日攝取較多澱粉會造成血糖大幅波動，蕭捷健建議在餐前做好三個關鍵動作：





1. 首先是餐前飲用20g大豆蛋白粉搭配10g纖維粉，在胃裡鋪設吸油吸糖的濾網。





2. 注意進食順序，先吃掌心大的瘦肉，再吃兩個拳頭份量的蔬菜以刺激自體腸泌素。





3. 若該餐攝取過量，則可補充白腎豆與苦瓜胜肽，避免血糖快速轉化為脂肪。





蕭捷健提醒，2026年應善用AI管理數據並搭配運動，別再當個寒流來就長脂肪或什麼都不敢吃的人，善用科技輔助，每個人都能在冬日裡健康且自由地管理體態。

