寒流來襲火辣辣！宮野真守深V開到肚臍 狂撩台粉：很可愛！

「聲優王子」宮野真守無懼寒流，台北見面會放送養眼福利。雅幕斯娛樂提供

日本人氣聲優宮野真守不畏寒流來襲，於體感溫度不到10度的夜晚登上台北舞台，身穿清爽襯衫搭配短褲、太陽眼鏡帥氣現身，昨（7日）晚起一連兩天在Legacy TERA與滿場觀眾一同展開專屬於彼此的「VACATION」。演出過程中，他不斷朝台下送出飛吻，更用剛學會的中文大喊：「你們很可愛！」瞬間引爆全場歡呼，氣氛熱烈。

宮野真守闊別7年台北開專場！一登台就飆歌30分鐘

睽違7年再度在台北舉辦個人專場。本次巡演以最新專輯《FACE》為核心，從〈VACATIONING〉揭開序幕，一口氣唱了將近30分鐘才正式開口問候。從帶有南國氣息的曲風到浪漫氛圍的段落，加上組曲與安可在內，共準備23首歌曲。他在MC橋段多次飆中文，表示能再次來到台北非常開心，也邀請大家一起共享這個特別的夜晚。

廣告 廣告

談到海外專場，他回顧上一回已是2019年，感謝歌迷長時間的等待，以及一路以來沒有改變的支持。演出中段播放前往富士急樂園拍攝的影像，與專輯的概念彼此呼應。到了〈Mirror〉，他換上閃亮服裝站在舞台中央，而〈Kiss×Kiss〉時則不停朝四面八方送出飛吻，牢牢抓住全場視線。

宮野真守今天一共嗨唱超過20首歌曲。雅慕斯娛樂提供

名為「1日富士急VACATION!」的影片最後來到鬼屋橋段，以帶點幽默的方式，與〈Mirror〉歌詞中「開創時代」的意象產生連結。看到台北觀眾的反應，他也忍不住表示這份熱度甚至超越日本，直呼「最高！」

粉絲看不夠！宮野真守再度高歌〈VACATIONING〉

對於「VACATIONING!」這個主題，他解釋，希望大家能把這段時間當作一次放鬆的旅行。安可前，他提到下一首就是最後一曲，台下立刻傳出挽留聲浪。當聽到有人喊：「從頭開始。」他當場笑了出來，隨即與樂團即興再唱一次〈VACATIONING〉的副歌。發現幾乎全場都能跟唱時，他露出驚訝神情，並希望大家把這一刻牢牢記住。最後，他說希望大家把這段像假期般的回憶帶回家，也約定一定會再回到這裡，並用中文留下「謝謝大家的愛還有笑容，下次再見！」為台北演出畫下句點。

宮野真守與粉絲約定下次再見。雅慕斯娛樂提供

宮野真守7歲就以童星演員之姿參與向日葵劇團出道，自2001年開啟聲優生涯，光是聲優經歷就長達24年，陸續以《死亡筆記本》的夜神月、《櫻蘭高校男公關部》的須王環，近期更以《鬼滅之刃》的「上弦之貳・童磨」再度引爆話題。



回到原文

更多鏡報報導

打醫美「毀容」痛醒！前AOA珉娥臉頰二度燒傷 崩潰：皮膚一層層剝落撕裂

女粉一舉牌就送35萬項鍊！GD首辦見面會寵爆 當場送「結婚賀禮」全場看傻

血癌治癒首露面！《單身即地獄》巧克力歐巴「頂平頭」看秀 親吐：真的很想工作

台南警界彭于晏抓酒駕「放過妹子同進摩鐵5小時」 綠帽男氣炸舉報