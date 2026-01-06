寒流來襲疫情升溫 桃園衛生局籲及早接種流感、新冠疫苗

桃園市衛生局籲及早接種流感、新冠疫苗。





隨著春節連假即將到來，民眾返鄉及出國旅遊人潮頻繁，加上入冬首波寒流來襲，國際疫情持續攀升，呼吸道傳染病傳播風險明顯升高。衛生局提醒，接種疫苗是守護自己與家人健康最有效的預防方式，目前桃園市公費流感疫苗庫存約剩1.9萬劑，另公費新冠疫苗自115年1月至2月擴大接種對象，符合接種資格民眾請及早接種，尤其高風險族群更應儘速完成疫苗接種。

桃園市衛生局指出，美國114年流感季累計病例已達1,100萬例，住院12萬人、死亡5,000人；日本及韓國疫情仍高，全球流行病毒株仍以A型H3N2為主。114年第52週桃園市類流感門急診就診人次約6,977人；另114年10月流感季起累計至12月底共計通報50例流感併發重症、9例死亡，其中高達88%未接種流感疫苗，個案多為65歲以上長者或具慢性病史者。

衛生局進一步說明，依疾病管制署公告，公費新冠疫苗自115年1月1日至2月28日擴大接種對象，凡出生滿6個月以上且尚未接種者皆可接種；其中6個月至未滿5歲首次接種幼童，建議完成2劑，兩劑間隔至少28天。此外，自115年起，公費流感疫苗亦新增65年次民眾納入免費接種對象。

衛生局提醒，疫苗接種後約需2週才能產生保護力，市民把握公費疫苗擴大接種期間，及早完成接種。相關疫苗接種時程及醫療院所資訊，可至桃園市政府衛生局官網「流感暨新冠疫苗專區」（https://gov.tw/tG8）查詢，或撥打防疫專線0800-033-355及1999市民服務熱線洽詢。

衛生局呼籲，春節是家人團聚的重要時刻，提前接種流感及新冠疫苗，可有效降低感染、重症及死亡風險，尤其65歲以上長者、幼童及慢性病患者等高風險族群，更應儘早完成疫苗接種，提升保護力。同時，民眾亦應持續落實勤洗手、注意咳嗽禮節及適時配戴口罩等防疫措施；如出現發燒、咳嗽或呼吸道症狀，請在家休息並避免外出，以降低病毒傳播風險。

