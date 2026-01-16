寒流來襲皮膚拉警報！洗熱水澡竟讓乾癢加劇 醫揭「冬季癢」成因與對策





【NOW健康 辰蘊如／新北報導】55歲的陳媽媽最近每到夜裡就覺得小腿癢得受不了，忍不住一直抓，早上起床發現皮膚抓出一道道紅痕，甚至有些地方已經破皮流血。原來是入冬後連續幾波寒流報到，她習慣洗熱水澡又愛泡澡，沒想到反而讓皮膚越來越乾燥，雙和醫院皮膚科翁子玉醫師說這就是俗稱的「冬季癢」，也稱為缺脂性皮膚炎，是冬天很常見的皮膚問題之一。



冬季熱水暖氣 帶來皮膚乾癢



冬天氣溫降低時，人體的皮脂腺和汗腺分泌會明顯減少，加上空氣濕度下降，皮膚表面的天然保護層變薄，水分容易流失。翁醫師指出，當皮膚血管因低溫收縮，皮膚含水量跟著下降，缺乏脂質層的保水功能，就容易出現乾燥、緊繃、搔癢甚至脫皮等症狀。此症狀特別容易發生在中老年人身上，因為隨著年齡增長，皮脂腺功能逐漸退化也導致油脂分泌減少。

翁子玉醫師表示「冬季癢」好發部位主要在小腿前側這類皮脂腺較少的地方，其次是手臂外側、背部和臀部，嚴重時甚至全身都會出現症狀。值得注意的是，糖尿病患者、肝腎功能不佳者以及本身有過敏體質的人，都是冬季癢的高風險族群，自身要多加留意。



聰明正確保養 肌膚安然過冬



想要遠離冬季皮膚乾癢，首要之務就是調整洗澡習慣。翁子玉醫師建議洗澡水溫應控制在攝氏35度左右，避免使用過熱的水，因為高溫會破壞皮脂膜，加速皮膚水分流失；洗澡時間也不宜過長並使用溫和不含皂鹼的清潔產品，避免過度清潔帶走皮膚上僅存的油脂。



倘若皮膚已屬非常乾燥，甚至可考慮不要每天使用清潔用品，某些部位只用清水沖洗即可，洗完澡還保有水分時，立刻塗抹保濕乳液或乳霜，質地較濃稠的產品保濕效果通常較好。



此外，貼身衣物建議選擇柔軟的棉質材質，避免毛料或尼龍等材質直接接觸皮膚造成摩擦刺激。如果已經出現搔癢症狀，飲食要注意避免食用麻辣鍋、薑母鴨等燥熱食物，也要少吃蝦蟹等容易引起過敏的食材。



翁子玉醫師提醒若出現皮膚紅疹、持續搔癢甚至流出組織液等中重度症狀時，就應該及時就醫治療，千萬不要自行亂擦藥膏，以免症狀惡化。



