寒流來襲能放低溫假？停班停課標準、勞工權益、過去案例一文看懂

2026年初寒流來襲，大眾外出上班上課都能感受到寒意，不免讓人好奇台灣有沒有低溫假（停班停課）？本文整理包含低溫假標準、過去的低溫假案例、上班族低溫假薪水問題、低溫假補班補課怎麼處理等常見疑惑。值得注意的是，目前法規並無明確規定「要低溫到幾度才能放假」，但地方政府、學校、公司等可依安全性、實際狀況應變。

台灣有沒有低溫假？寒流可以停班停課嗎？

目前台灣並未明確針對「低溫假」進行規定，截至2026年1月，《天然災害停止上班及上課作業辦法》第3條中僅有提及「風災、水災、震災、土石流及大規模崩塌災害、其他天然災害」屬於停班課範圍，未把低溫或寒流、高溫納入。

不過，《天然災害停止上班及上課作業辦法》第8條有寫道，「其他天然災害」有致災之虞、必須疏散或撤離；還有後續造成水電供應困難或中斷、交通中斷，影響通勤、上班上課安全時，地方政府可宣布停止上班上課。現任環境部長彭啟明也曾指出，停班停課是「因地制宜」。

上班族低溫假標準？不上班有沒有薪水？

上述《天然災害停止上班及上課作業辦法》僅適用於政府機關與學校，不適用於民間企業，假如放低溫假，公家機關、教師照領薪水。

一般公司則是「勞資事先約定」，並非完全沒有彈性空間，如果居住地或通勤路線的縣市首長宣布停班，員工可以選擇放假，雇主也可不支薪，但不可祭出扣全勤、強迫勞工補班等不利處分。

天冷戶外工作有相關保障嗎？

雖然勞工方面不存在法定的「低溫假」，不免出現為了薪水而忍受低溫上班，但2021年勞動部職安署訂下《寒冷天氣期間戶外作業安全健康指引》，雇主須視勞工健康狀況適當進行工作調配，也得為勞工準備防寒與應變措施；如果雇主未依規定「導致勞工罹災」，將面臨3萬元至15萬元的罰鍰。

低溫假制度近期變動？

2025年立委提案修《氣象法》，將高溫列為災害性天氣，應以中央氣象署「高溫特報」燈號作為戶外作業調整依據、勞團則提出「低溫」也需要討論；行政院長卓榮泰11月表示，勞動部有高溫工作注意事項指引，低溫假部分則說「仍在研議」。

過去有放低溫假案例嗎？

2016年1月「霸王級寒流」，桃園市、宜蘭縣12間學校因積雪影響而宣布停班停課。

2024年1月「寒流降雪」，陽明山、尖石鄉等山區降雪，台北市、桃園市、新竹縣部分學校因通勤安全考量，宣布停班停課。

放低溫假要補課、補班嗎？

一般公司放低溫假、之後補班的案例未特別被報導；補課方面，2024年1月的陽明山國小停課，23日、24日放兩天低溫假後，29日、30日補課。由於《天然災害停止上班及上課作業辦法》未明訂低溫假的補班補課，放假後須回歸各單位自行決議。

