寒流來襲護健康 張自強醫師教三招守住呼吸道防線

（記者陳志仁／台南報導）近期鋒面與冷氣團接連來襲，清晨與深夜氣溫驟降，溫差變化大，容易增加心血管及呼吸道疾病風險；衛生福利部胸腔病院副院長張自強提醒，高齡長者及慢性病患者須特別留意保暖與健康管理，建議民眾從日常生活落實三項重點，守護自己與家人的呼吸健康。

張自強指出，第一招是「正確保暖、防止低溫傷害」，建議採洋蔥式穿衣法，依氣溫變化多層次調整，並加強頭頸、胸背與四肢保暖，適時使用帽子、圍巾與手套；清晨起床時可先在床邊活動暖身再起身，避免因血壓變化導致頭暈或跌倒，室內則應維持適當溫度與通風，減少室內外溫差，同時留意電暖器等取暖設備的用電安全。

第二招為「做好防疫，保護呼吸道」，在醫療院所或人潮擁擠場所，應落實配戴口罩、勤洗手及咳嗽禮節，若出現發燒、咳嗽、呼吸急促等症狀，應及早就醫並主動告知相關病史；符合資格的民眾也應提前接種流感與新冠疫苗，以降低重症與併發症風險。

第三招則是「長者日常保健與關懷」，家屬應每日觀察長者的精神狀況、食慾及呼吸變化，提醒按時服藥、量測血壓並補充水分，避免血液過於黏稠；運動時選擇較溫暖的時段，可結伴散步或進行室內伸展，並注意防滑、防跌。

張自強強調，冬季氣候變化劇烈，每個人都是家中健康的守門員，只要多一件外套、多一句提醒與多一分關心，就能有效降低急症發生風險，陪伴長者與慢性病患者平安度過寒冬。

