寒流來襲送暖不缺席 楊梅區公所攜手宮廟關懷216位獨居長者

楊梅區公所舉辦寒冬送暖活動，結合在地宮廟資源，為獨居長者準備羽絨背心與保暖物資，傳遞溫暖關懷。





年關將近、寒流接連報到，為讓獨居長者在冬日中感受溫暖與關懷，桃園市楊梅區公所於1月12日上午，在區公所5樓第一會議室舉辦「115年度楊梅區關懷獨居老人寒冬送暖活動」，結合地方宮廟及社會資源，共同為區內獨居長者送上貼心關懷。

楊梅區公所表示，今年列冊關懷的獨居老人共有216人，活動獲得昊天宮、頭重溪三元宮、奉天宮、錫福宮、三湖三元宮、清聖宮及啟明宮等7家在地宮廟響應，合計捐助新臺幣30萬元，購置羽絨背心、保暖棉襪等禦寒物資，實際協助長輩度過寒冬。

楊梅區長施永恭感謝地方宮廟共同投入公益頒贈感謝狀。





相關物資自1月8日起，已由各里里幹事會同里長陸續親送至每位獨居長者家中，透過逐戶關懷的方式，不僅送上保暖用品，也傳遞來自政府與社會的溫情，讓長輩在寒冷季節中感受到被關心、被守護的力量。

楊梅區長施永恭表示，關懷獨居老人是市府與區公所責無旁貸的工作，感謝地方宮廟長期投入公益、善盡社會責任，共同為弱勢長者付出心力。他強調，透過公私協力的方式，才能讓關懷服務更加完善、溫暖送達每一個需要的角落。

楊梅區公所施永恭區長與梅溪里吳錦鴻里長共同捐贈禦寒物資予獨居老人。

區公所也藉此活動呼籲社會大眾持續關注獨居長者的生活與安全，倡導尊老、愛老的關懷意識。未來將持續整合民間資源，深化各項長者關懷服務，讓每一位長輩都能感受到政府的用心與社會的溫暖，共同打造更有溫度的幸福楊梅。

