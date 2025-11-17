寒流來襲進補首選！新竹業者：10個月澳洲小羔羊超軟嫩

入秋最強冷空氣來，民眾先吃「羊肉爐」暖補。（圖／TVBS）

隨著天氣驟降，羊肉爐成為民眾禦寒首選的美食。新竹與宜蘭的羊肉爐店家迎來顧客潮，業者紛紛增加備貨量以應對需求。羊肉爐鍋內除了精選的軟嫩羊肉外，還有豐富的配料如木耳、高麗菜、玉米和豆皮，加上特製的湯底與中藥材，散發誘人香氣。專家提醒，羊肉屬於溫補食材，民眾食用時應注意搭配適當的清涼性蔬菜，以平衡溫補效果，避免燥熱反應。

隨著氣溫即將在兩天後驟降，新竹預計降至14至15度，許多民眾開始尋找食補方式來禦寒。羊肉爐以其溫補特性，成為冬季最受歡迎的美食之一。鍋中冒著白煙，裡面有豐富的配料，包括羊肉、木耳、高麗菜、玉米和豆皮，一樣都沒少。店家將食材倒入燉好的湯汁中，用小火慢慢熬煮，香味立即飄散開來。

羊肉爐業者許永忠表示，羊肉爐屬於溫補性質，他們店裡使用嚴選的澳洲10個月小羔羊，肉質較為軟嫩，再加入十幾種中藥，以慢火熬煮。許永忠也提到，有一組顧客甚至連續從星期一吃到星期四，連續享用了四天的羊肉爐。

天氣轉涼進入冬天，不少民眾在寒冬就愛吃這一味。有些顧客看到天氣預報後，立即到店裡「補一下」。一位民眾表示，羊肉爐非常香，湯頭好，肉質軟Q，皮也厚，非常美味。

在宜蘭，一家羊肉爐店每天下午4點開始營業，時間一到就有顧客上門。民眾吃得津津有味，熱騰騰軟嫩的羊肉配上獨特的醬汁，放到嘴裡細細品嘗。一位顧客表示，因為宜蘭天氣開始變冷，所以約了朋友一起來進補，這是今年第一次吃羊肉爐。

為了應對增加的顧客數量，業者也提高了備貨量。宜蘭的一位羊肉爐業者表示，當天準備了約12件羊肉，每件約18公斤，總計約216公斤的備貨量。

然而，羊肉爐雖然溫補，但吃太多或體質偏燥的人可能出現口乾、上火等燥熱反應。想要吃得暖和又不想太燥熱的民眾，可以選擇清燉口味，或搭配白菜、白蘿蔔等清涼性蔬菜一起煮，達到平衡羊肉溫補效果，這樣才能享用得恰到好處。

