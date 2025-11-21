寒流來襲釀腦中風！66歲男「突頭暈走不穩」竟腦幹梗塞

一名66歲許先生今年初寒流來襲時，起床後感覺頭暈但不以為意，仍前往教堂參加活動。教友發現他走路不穩，休息後仍未改善，陪同就醫檢查，竟發現是腦幹梗塞性腦中風。

一名66歲許先生今年初寒流來襲時，起床後感覺頭暈但不以為意，仍前往教堂參加活動。（圖／Photo AC）

衛生福利部臺中醫院神經內科吳宇軒醫師表示，許先生是虔誠基督徒，身材高壯，雖有三高病史但病況穩定，平時注重飲食養生且固定登山健行。去年從公司卸下主管職務後積極投入教堂志工行列，不但參與課後輔導班課輔工作，每月還舉辦學子戶外教學活動，深受教會學子尊敬，未料一個寒流竟造成腦中風。

吳宇軒指出，患者到院時並無臉歪嘴斜、半邊偏癱、講話口齒不清等典型腦中風症狀，但出現走路不穩的情形。經神經理學檢查，並無手腳無力、言語不清與視力複視問題，但小腦神經功能測試卻發現右側辨識距離不良，懷疑小腦或腦幹中風，住院進一步進行核磁共振檢查，果然發現腦幹右側、延腦外側出現明顯梗塞。

核磁共振影像顯示，患者腦幹右側（白色反光處）血管阻塞。（圖／臺中醫院）

幸好梗塞面積不大，經啟動「腦中風團隊一站式治療」，神經內科給予抗血栓藥物治療，確定腦梗塞狀況緩解後，一週後轉入復健病房，住院復健期間同時接受中醫針灸科治療，住院兩個月後順利出院，目前病況穩定，持續門診追蹤中。

「每年秋冬季節交替之際，門診患者明顯增加2成。」吳宇軒根據衛生福利部調查十大死因統計說明，包含腦中風在內的腦血管疾病為10大死因第4名，僅次於癌症，每年都奪走上萬人的性命，因為腦中風的症狀很容易被誤認為是太疲倦，延誤黃金治療期造成遺憾。

吳宇軒提出初期腦中風徵兆口訣「befast」。（圖／臺中醫院）

吳宇軒提醒，最近天氣轉涼，日夜溫差大，除了三高患者定期服藥，也要注意出門前戴口罩、圍巾、帽子加強保暖，避免冷空氣造成血管收縮，增加腦阻塞或腦出血的中風機率。

吳宇軒也提出初期腦中風徵兆口訣「befast」，包括「belance突然失去平衡走路不穩」、「eye突發性視力模糊或複視」、「face突然臉歪嘴斜」、「arm突然單側手腳無力」、「speech突然口齒不清或無法言語」、「time出現上述五種症狀之一就記下發病時間，立即送醫並告知醫師」，目前血栓溶解劑黃金治療期為發病後4.5小時內，希望大家對中風有基本認識，可以及時送醫接受治療，避免遺憾。

