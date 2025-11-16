寒流來襲電發熱衣爆紅！陸實測曝「溫度灌水」 拆開驚見線路雜亂

入冬首波寒流席捲大陸各地，「電發熱衣」銷量隨之暴增，成為民眾抵禦寒冬的熱門選擇。這類產品以內置發熱片接行動電源的方式運作，從背心、外套到貼身款式價格不一，主打可水洗且溫度可調控等特色。然而，大陸消防部門實測多款產品後發現，實際溫度與廠商宣稱相差甚遠，內部線路雜亂也引發安全疑慮。專家提醒，使用電發熱衣時應特別注意避免潮濕環境、高溫場所及折壓情況，以防發熱元件受損造成危險。

入冬首波寒流席捲大陸各地，「電發熱衣」銷量隨之暴增，成為民眾抵禦寒冬的熱門選擇。（圖／央視）

隨著寒流來襲，電發熱衣在大陸市場迅速走紅。這類產品透過在衣服內襯放置發熱片，連接行動電源後即可供電發熱，款式多元，從背心、外套到貼身設計應有盡有，價格從台幣百元至千元不等。廠商更宣稱這些產品可使用洗衣機清洗，只需開啟輕柔模式並自然晾乾即可。

大陸電熱毯分技術委員會副秘書長唐勇解釋，目前市面上的發熱片主要有幾種類型，包括碳基膜（如碳纖維膜、石墨烯膜）、金屬膜，以及普通的金屬發熱絲。其中一款受測外套配備近20個發熱區域，具備四檔溫控功能，聲稱溫度可從40度調至70度。

然而，實際測試結果令人失望。鎮江市消防救援支隊科長慶經緯表示，他們測試的第二款電加熱衣廣告宣傳採用碳纖維加熱，聲稱3秒速熱且可加熱至65度。但測試人員穿戴並連接行動電源15分鐘後，右胸溫度僅達35.6度，而溫度最高的右肩也只有41.3度，遠低於廠商宣稱。

更令人擔憂的是，當消防人員拆開衣服檢查內部構造時，發現線路排列雜亂無章，存在安全隱患。唐勇提醒民眾，在進入明顯較高溫度的環境時，應關閉或切斷發熱衣電源，並且在潮濕環境下盡量避免使用發熱衣。

專家進一步解釋，雖然電加熱衣多採用低壓供電，電壓僅約5伏，不至於造成嚴重觸電危險，但使用時仍需注意避免重壓、折疊或處於潮濕環境，否則一旦發熱零件受損，仍可能帶來安全問題。大家在選購和使用電發熱衣時應謹慎，確保產品來自正規渠道，並嚴格遵循使用說明，以保障自身安全。

