寒流來襲高山有望飄雪 遊客熱血直衝太平山

宜蘭縣 / 綜合報導

寒流報到，今天全台各地、都會越晚越冷！尤其在週日上半天之前，北台灣、東半部地區水氣偏多，如果濕度溫度配合，北部、宜蘭海拔1000公尺以上的高山，都有降雪的機會，像是宜蘭太平山，在今(7)日入夜後，溫度有可能掉到只剩0度左右，不少追雪族很期待，昨天凌晨就出發，希望明天能看到白雪美景。

雲霧繚繞山巒美景，有如走入仙境，宜蘭太平山時而陽光露臉，時而起霧飄毛毛雨，景色變化迅速別有一番風味，不變的是山上持續冷颼颼，記者張小媛說：「那因為今天是週末的關係，所以有一些遊客是特別來這邊，走一走逛一逛，今天氣溫感受上呢，是比昨天低很多，像今天清晨最低溫其實有來到6度。」

廣告 廣告

寒流報到大批遊客包緊緊，毛帽圍巾厚外套全數出動，畢竟週末開始氣溫急速溜滑梯，入夜後到隔天清晨可能只剩0度，儘管快冷到骨子裡，但追雪族依舊很熱血，太平山遊客說：「我們凌晨一點從桃園出發(過來)，就突然說，要不要去太平山，然後就好啊好啊，說走就走，就來了，(明天早上還會那麼熱血再來一次嗎)，可能會來看雪，今天目標是看雪。」

到底有沒有可能實現心願，若溫度夠低水氣足夠情況下，包含桃園以北宜蘭海拔1000公尺，竹苗中部花蓮2500公尺以上，以及南部台東3000公尺以上高山，都有機會下雪，其中太平山拉拉山降雪機率高，中部合歡山有機會看到冰霰，陽明山除了山頂外，降雪條件稍嫌不足，但風寒效應強的地方，有機會出現霧淞。

特別是週六晚間到週日清晨，是最佳的追雪時機，不過這還不是最冷的時候，中央氣象署預報員鄭傑仁說：「明天晚上到週一清晨，相對而言，是這波寒流溫度最低的時候，到時候在台南以北，東半部地區的低溫，可能只有8-10度，局部地區溫度，可能再低一些，6度到7度到8度，都是有可能發生的。」

入冬最強冷空氣來襲，寒流發威下一連凍三天，甚至北台灣局部區域，將連續36個小時，低溫都在12度以下，提醒遊客上山出門在外，隨時做好保暖工作。

原始連結







更多華視新聞報導

冷氣團發威！ 太平山地面結霜.民眾湧烏來泡湯暖身

宜蘭太平山降到4度結霜一片 銀白美景吸引遊客

吳德榮：週末低溫下探6度 太平山有機會降雪

