寒流來襲高山零下 宜蘭山區恐結冰

公路局８日傍晚指出，宜蘭山區目前氣溫已驟降至零度以下，入夜後溫度持續驟降趨勢，台７甲線、台７線如路面結冰時，將發布限加掛雪鏈管制通行。（公路局提供）

記者林坤瑋╱宜蘭報導

公路局指出，依據中央氣象署發布氣象情資，八日寒流南下低溫影響持續發布低溫特報橙色燈號（非常寒冷），目前氣溫已驟降至零度以下，入夜後溫度持續驟降趨勢。八日傍晚再發布公路單位視高海拔山區路段應變及管制措施如下：

台７甲線三十公里（南山）至五十公里（勝光）、台７線四十七點四公里（巴陵）至八十五點五公里（百韜橋）八日入夜後如路面結冰時，將發布限加掛雪鏈管制通行；視現場氣候及路面狀況，亦不排除實施預警性封閉管制通行措施，限掛雪鏈管制時，甲、乙類大客車及慢車（含大型重型機車），禁止進入管制路段。

公路局請用路人應提前因應，隨車需攜帶雪鏈並小心慢行，以因應高山低溫造成路面結冰或降雪情形。高山氣候變化難以預測，管制路段仍視現況機動調整。