寒流來襲！發熱衣如何穿最保暖？優惠懶人包：UNIQLO歲末人氣款現省百元、超暖石墨烯買1送1| 揪愛Mei推好物

國民男神許光漢和女神許瑋甯穿發熱衣後讓發熱衣變成爆話題的時尚單品！隨著急凍寒流來襲，你的購物車裡是不是也躺著好幾件準備囤貨的「發熱衣」？但你是否也曾疑惑，為什麼穿了發熱衣還是冷？或者穿上後整個人臃腫不堪，時尚感全失？過去那種厚重、老派的衛生衣早已過時，現在的發熱衣追求的是「時尚Ｘ機能Ｘ美感」三者兼具。面對琳瑯滿目的品牌與誘人的折扣，到底該怎麼選？「揪愛Mei」小編特別準備一篇「發熱衣挑選懶人包」，將材質、版型到穿搭，教你如何精準下手，買到最保暖、最顯瘦、也最時髦的命定款！

(圖片來源：UNIQLO、JERSCY)

📝不可不知！發熱衣 ≠ 保暖衣

在開始挑選前，必須先建立一個關鍵知識：「發熱衣」和「保暖衣」是兩種不同的東西！發熱衣多採用「吸濕排汗」的特殊纖維（如聚丙烯酸酯、嫘縈）。原理是吸收皮膚排出的微量水氣，透過纖維的物理特性將「水氣轉換成熱能」，因吸附的水分子在移動時會產生凝結熱，便可達到保暖的效果。

保暖衣多為刷毛、羊毛或厚棉材質。原理是利用布料的蓬鬆度或材質特性，「鎖住」身體已經產生的熱能，防止熱量散失。

✏️發熱衣也要穿出時髦又不顯胖的美感！發熱衣怎麼挑？5大重點快筆記

✅發熱衣挑選重點：材質決定「發熱體質」

關鍵成分： 聚丙烯酸酯 (Acrylic)、嫘縈 (Rayon)、莫代爾 (Modal)。這些是「吸濕發熱」的主要功臣。

舒適度： 尋找添加「棉 (Cotton)」的混紡材質，親膚性較高，適合敏感肌。

彈性： 必須含有「彈性纖維 (Spandex/Lycra)」，才能貼身不緊繃，勾勒曲線。

✅發熱衣挑選重點：厚度「薄」才時髦，厚是保暖

真正的「發熱衣」通常是輕薄的，因為它需要貼近皮膚吸收水氣才能作用。

太厚的款式通常已偏向「保暖衣」，雖然保暖，但外搭衣物時容易顯得臃腫。

時尚首選：發熱衣要選擇薄款，保暖度交給中間層比如毛衣和外層的外套。

✅發熱衣挑選重點：版型決定「隱形度」與「時尚感」的關鍵

領口是靈魂： 想要穿搭不露餡，大U領、V領、一字領絕對是首選，這樣穿低領毛衣或襯衫時才不會露出尷尬的內衣邊。

袖長小心機： 選擇「八分袖」或「九分袖」的款式，能確保內衣袖口不會從毛衣或衛衣中跑出來，是精緻女孩的魔鬼細節。

貼身度： 一定要選擇「貼身但不緊勒」的尺寸，才能最大化發熱效率並完美隱形。

✅發熱衣挑選重點：選抗靜電、添加保濕成分更加分

抗靜電： 冬天穿毛衣最怕電到自己，選擇有「抗靜電」處理的款式，能大幅提升穿搭舒適度。

保濕/親膚： 許多品牌會添加乳油木果油、膠原蛋白等保濕成分，舒緩冬季乾燥。

抗菌防臭： 適合容易流汗的體質，避免室內外溫差大時產生異味。

✅發熱衣挑選重點：顏色從「隱形」到「外露」的選擇

百搭隱形色： 黑色、深灰、膚色、白色。這是衣櫃必備，能應對90%的穿搭需求。

時尚外露色： 莫蘭迪色、美拉德色（如燕麥色、可可棕）、高領款。這些顏色和版型是專為「外露」設計的，可以當作一般打底衫直接搭配西裝外套或吊帶裙，時髦又保暖。

🔥熱門品牌發熱衣推薦 🔥Top1：UNIQLO

感謝祭必搶清單絕對少不了UNIQLO的HEATTECH！而今年秋冬最受矚目的「時尚C位」單品，無疑就是這款連男神許光漢穿上都帥出新高度的這款高領發熱衣！俐落的高領剪裁無論是像許光漢單穿展現簡約氣質，或是作為西裝外套、V領毛衣的內搭，都能瞬間提升穿搭的層次感。

HEATTECH極暖 喀什米爾混紡高領T恤(九分袖)，1/8前特價NT.590（圖片來源：UNIQLO）

HEATTECH極暖 喀什米爾混紡高領T恤(九分袖)，1/8前特價NT.590（圖片來源：UNIQLO）

而許瑋甯穿這件一曝光就引發全網瘋搶，完美演繹了何謂「機能與美感」的完美結合。這款發熱衣之所以能「單穿就時髦」，徹底擺脫內衣感，關鍵就在於它奢侈地加入了9%的喀什米爾羊毛。這不僅讓保暖度提升至「極暖」等級，更賦予了布料無可比擬的柔滑膚觸與蓬鬆質感，為日常穿搭注入了創新的舒適與高級感。可以參考許瑋甯搭配百褶中長裙，展現靜謐又知性的女神氛圍。

UNIQLO女裝 HEATTECH極暖 喀什米爾混紡高領T恤(長袖)，1/8前特價NT.590（圖片來源：UNIQLO）

UNIQLO女裝 HEATTECH極暖 喀什米爾混紡高領T恤(長袖)，1/8前特價NT.590（圖片來源：UNIQLO）

輕量材質兼具吸濕發熱與保溫機能，與一般「 HEATTECH」相比，擁有約1.5 倍保暖度的「極暖」系列。實現極致柔滑與蓬鬆的觸感，採用能配合身體動作伸展的特級彈性機能素材，尤其XS~3XL超多尺寸可選擇，可以穿比原本小一個尺寸更貼身保暖。喜歡露出脖子、鎖骨肌膚的你不能錯過，會比較顯瘦、顯臉小喔～

HEATTECH極暖 喀什米爾混紡U領T恤(長袖) ，1/8前特價NT.590（圖片來源：UNIQLO）

HEATTECH極暖 喀什米爾混紡U領T恤(長袖) ，1/8前特價NT.590（圖片來源：UNIQLO）

增加內層刷毛感，穿上瞬間更加溫暖，建議穿著溫度為 -5℃〜15℃，8分袖的長度更好搭配上班通勤穿搭，不會從襯衫露出更加俐落，搭配大U領設計適度露出肌膚才能展現脖子線條看起來顯瘦。也很多人會直接外搭背心裙、單寧短褲就OK！

HEATTECH棉質極暖U領T恤(8分袖) NT.690（圖片來源：UNIQLO）

HEATTECH棉質極暖U領T恤(8分袖) NT.690（圖片來源：UNIQLO）

🔥熱門品牌發熱衣推薦 🔥Top2： 衣芙

衣芙 +℃ 超極暖 石墨烯 木耳捲邊發熱衣【買一送一】 NT.590

在高領領口與袖口處都做了精緻可愛的「木耳捲邊」設計。無論是單穿或是在大學T、V領毛衣下悄悄露出一點邊緣，都能瞬間為秋冬穿搭增添甜美與層次感，完全擺脫了傳統衛生衣的形象。採用時下最夯的「石墨烯」黑科技纖維，搭配親膚的「內磨毛」刷毛，達到+℃超極暖的保暖效果，一穿上就立刻有溫暖包覆感。更重要的是搭上「買1送1」的超殺優惠，絕對是今年包色囤貨、保暖又愛美的首選！

(圖片來源：衣芙)

寒流必買🔥 衣芙 +℃ 超極暖發熱衣 買一送一

🔥熱門品牌發熱衣推薦 🔥Top3： MAJOR MADE

MAJOR MADE 五代禦寒極暖羊絨發熱衣 單件NT.590 任選兩件NT.1,000

極暖機能保暖發熱衣，柔軟羊絨面料輕盈貼膚、保暖升級，內裡添加天然羊毛桑絨蠶絲雙面磨絨觸感細膩，具抗起球功能，耐穿不易變形，搭配立體腰身剪裁能幫助修飾曲線，展現優雅線條感，內搭外穿都合適，溫暖同時更顯氣質。

(圖片來源：MAJOR MADE)

羊絨發熱這邊買🔥手刀下單去🛒

🔥熱門品牌發熱衣推薦 🔥Top4： JERSCY

提到MIT的機能強牌，JERSCY的保暖吸濕發熱衣絕對榜上有名，是許多Dcard網友的隱藏愛用款！它不走花俏路線，而是專注於「硬實力」，其核心來自採用台灣上市大廠新光纖維的專利技術「COOL TOUCH THERMO」纖維。「中空保暖」設計能像羽絨般鎖住空氣，形成保暖層，達到輕量卻高效保暖效果，另外也有，另外也有抗起毬、抗靜電功能。

JERSCY 保暖吸濕發熱衣-長袖圓領｜極保暖・抗起毬・抗靜電 NT.690（圖片來源：JERSCY）

JERSCY 保暖吸濕發熱衣-長袖圓領｜極保暖・抗起毬・抗靜電 NT.690（圖片來源：JERSCY）

🔥同場加映！保暖衣品牌推薦🔥Pink Lady

Pink Lady 4色 超薄輕盈保暖衣 NT.450 特價NT.338

超薄超輕盈細緻纖維，延展性彈性佳，手感柔軟親膚，厚度適中，抗摩擦且不勾絲不起毛球，穿著貼身不臃腫又保暖，輕柔潤彈材質，不僅呵護潤澤美肌，更可告別身體乾燥、避免秋冬的靜電煩惱。

Pink Lady 4色 超薄輕盈保暖衣，原價NT.450，特價NT.338（圖片來源：pinkoi）

期間限定🔥全館加碼75折，一件只要$338

📝NG穿法＆保養小Tips

發熱衣NG穿法

❌發熱衣NG穿法：發熱衣裡面「再穿一件」背心或衛生衣

發熱衣的布料必須「直接接觸皮膚」，才能在第一時間捕捉到身體散發的水蒸氣並啟動發熱。如果裡面多加一層衣服（無論是背心或另一件衛生衣），水氣全被裡層的衣服吸走了，發熱衣「感應」不到水氣，就只能當作一件普通的薄T恤，發熱效果當然大打折扣。

❌發熱衣NG穿法：為了舒服，買「寬鬆、大一號」的尺寸

很多人怕緊、怕勒，習慣買大一號的尺寸，這也是一大禁忌！寬鬆的發熱衣和皮膚之間充滿了「空隙」，布料無法有效貼合、吸收身體散發的水氣，自然也無法高效轉化熱能。

❌發熱衣NG穿法：穿去「大量流汗」的運動

發熱衣是設計來吸收「微量水蒸氣」，而不是應付「大量汗水」的。當你進行跑步、登山或高強度運動時，瞬間爆出的大量汗水會讓纖維完全浸濕。這些特殊纖維通常排汗速度不快，濕衣服貼在身上，風一吹反而會迅速帶走體溫，讓你「越穿越冷」。

發熱衣該怎麼洗？

買對了也要洗得對，才能穿得更久！發熱衣的特殊纖維非常嬌貴，洗錯一次可能就「發熱」變「發冷」：

❌發熱衣嚴禁使用柔軟精、漂白水： 柔軟精會堵塞纖維的孔隙，讓它無法正常「吸濕」，發熱功能會大打折扣甚至失效。

❌發熱衣嚴禁高溫烘乾、熨燙： 高溫會讓彈性纖維硬化、破壞發熱纖維的結構，導致衣服變形鬆垮且失去功能。

⭕發熱衣建議使用洗衣袋並陰乾： 發熱衣材質通常很薄，務必放入洗衣袋，並使用中性洗衣精柔洗。洗後在通風處「陰乾」即可。

發熱衣是消耗品也要按時替換： 即使保養得當，發熱衣的纖維功能也會逐年遞減（通常1-2年）。如果感覺保暖度下降，就趁此汰舊換新吧！