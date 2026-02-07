寒流來襲！三高族群嚴防心血管疾病 「2時段」注意血管劇烈收縮

〔記者孫唯容／台北報導〕中央氣象署發布低溫特報，今(7)日起受大陸冷氣團或寒流影響，各地天氣寒冷、日夜溫差大，台北市衛生局提醒民眾，低溫會導致血液濃稠度增加、血壓不穩定，易誘發心臟病及急性中風，呼籲民眾要加強保暖，尤其三高患者(高血壓、高血糖、高血脂)及長者，更應加強防範，掌握保暖與辨識徵兆的關鍵時刻。

衛生局指出，心血管疾病發生與氣溫變化息息相關，尤其在清晨5至6時，及晚上8至9時，血管最容易因低溫收縮導致血壓劇烈變化，提醒民眾要注意以下幾點事項：

1. 外出時帽子、口罩、手套及保暖衣物不可少，特別注意頭頸部及四肢末端的溫控。

2. 剛起床後的活動勿過於急促，先補充溫開水，身體活動以溫和漸進方式慢慢增加。

3.勤喝溫開水、多攝取蔬果等高纖食物、節制飲酒，避免突然用力、緊張、興奮及突然的激烈運動等。

4.避免於飯後或飲酒後立即泡湯或洗澡。泡湯溫度勿超過40度，飯後2小時後再進行為宜！

5.避開酷寒與早晚的高風險時段運動，避免在寒冬大清早外出運動，用餐後應至少隔1個小時，待食物消化後再運動。

6.規律服藥、定期回診；戒菸、控制體重、均衡飲食、規律運動。

7.外出要隨身帶著病歷卡與緊急用藥，如醫師有開給緊急備用藥品，應隨身攜帶。

衛生局指出，出現胸悶、胸痛、手臂疼痛、呼吸困難及頭暈等症狀，很有可能是心臟病急性發作，應立即就醫接受治療。為協助民眾快速辨識腦中風徵兆，民眾可依據簡易判別口訣「微笑、舉手、說你好」：

(1)微笑：是否有嘴角歪斜臉不對稱。

(2)舉手：平舉雙臂，是否無力下垂。

(3)說你好：是否說話不清楚。

如出現以上任一症狀，請不要自行開車，應立刻撥打119，並記下發作時間，3小時內迅速就醫，把握黃金治療期。

衛生福利部國民健康署也建議，高血壓患者應落實「722」量血壓原則：「7」連續7天量測、「2」早上起床後、晚上睡覺前各量1次、「2」每次量2遍，透過「定期量測」清楚掌握血壓變化狀況，做好血壓管理。

